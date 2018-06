Il router mobile per quando si è fuori casa

Il router mobile 4G LTE TP-Link M7200 risponde alle esigenze di chi ha bisogno della connessione anche in movimento. Può essere un’esigenza lavorativa, che richiede una presenza online in caso di trasferte e spostamenti. Come può essere anche il desiderio di rimanere connessi con amici e parenti anche quando si è in vacanza. Ad esempio per condividere i momenti più belli. Qualunque sia il motivo, il router mobile TP-Link M7200 porta la rete Wi-Fi con noi.

Il trasporto del dispositivo è semplificato dal suo design compatto. L’utilizzo è inoltre semplice e amichevole. Basta inserire una scheda SIM e premere un pulsante per creare un hotspot 4G. La velocità di navigazione è garantita dal supporto per la connettività 4G LTE. Chiaramente, come ribadiamo spesso, facciamo attenzione alla copertura e soprattutto ai costi della connessione cellulare che andremo a utilizzare.

Con il router mobile, il Wi-Fi è ovunque

Il router mobile TP-Link M7200 offre la possibilità di connettere fino a dieci dispositivi contemporaneamente. È quindi un dispositivo che ben si adatta ai viaggi individuali così come a quelli familiari e di gruppo. Per un dispositivo mobile un parametro importante è l’autonomia della batteria. Per il TP-Link M7200 il produttore indica 8 ore di ore di autonomia della batteria da 2000mAh.

La rete Wi-Fi creata è in standard IEEE 802.11b/g/n. Per gestire il dispositivo e la rete il router mobile mette a disposizione l’app tpMiFi. Disponibile su App Store e Google Play, l’app permette di ottimizzare la gestione della rete in tempo reale. Possiamo tenere sotto controllo e stabilire dei limiti di trasferimento dei dati. Possiamo anche controllare quali dispositivi sono connessi al nostro network Wi-Fi.

Il prezzo del router mobile 4G LTE TP-Link M7200 è di 79 euro.

E naturalmente TP-Link non pensa solo a chi è in vacanza, ma anche alla casa. Il modello Archer VR600v è ad esempio un router Wi-Fi che abilita la telefonia VoIP.