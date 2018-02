PTC sceglie Azure come cloud per il settore industriale

PTC ha concluso una partnership con Microsoft per rendere disponibile la piattaforma Industrial Innovation di ThingWorx sul cloud Microsoft Azure.

In tal modo si fa leva sulla complementarietà d'offerta delle tecnologie delle due aziende verso i settori industriali, manifatturiero incluso.

PTC e Microsoft allineeranno le loro tecnologie e competenze per offrire una solida soluzione per l’Industrial IoT e per il product lifecycle management digitale.

Al centro della soluzione ci sono Microsoft Azure IoT e la piattaforma Industrial Innovation di ThingWorx, che insieme consentono di innovare i prodotti e le operation grazie a connettività IoT, contestualizzazione dettagliata, organizzazione dei sistemi di business e mixed reality.

A estendere questi servizi sono l’intero portfolio di soluzioni PTC, inclusi Creo e Windchill per la progettazione, produzione e servizi, e i visori per la mixed reality HoloLens di Microsoft.

Fondamentale per la collaborazione è la scelta da parte di PTC di Microsoft Azure come piattaforma cloud privilegiata per i clienti del settore manifatturiero.

PTC offrirà anche un servizio gestito di ThingWorx su Azure, sfruttando i servizi Azure, incluso l’Hub IoT di Azure.

Le aziende potranno trarre vantaggio dai benefici di Azure in termini di velocità, security, scalabilità e portata globale.

ThingWorx, in combinazione con Microsoft Azure IoT offrirà una soluzione production-ready in tempi più rapidi, una maggiore velocità nel revisionare e rifinire, flessibilità e accesso a un’ampia raccolta di dati d’ingegnerizzazione.

PTC e Microsoft continueranno a cercare insieme potenziali clienti in ambienti operativi come la produzione discreta, di processo e ibrida, oil & gas e utility.