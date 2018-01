Napoli è sede dell’incontro fra Industria 4.0 e aerospazio

Sarà Napoli, territorio d’eccellenza del settore aerospaziale, a ospitare la prossima tappa dei “Laboratori Mecspe Fabbrica Digitale, La via italiana per l’industria 4.0”, i convegni itineranti promossi da Senaf per accompagnare le imprese nel percorso verso la digitalizzazione avviato dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Dopo i recenti successi di Modena e Brescia, la roadmap per raccontare l’alternativa italiana al modello industry 4.0 passerà proprio da Napoli il prossimo 5 febbraio, presso l’Aula Magna del Complesso di San Giovanni a Teduccio, con un focus dedicato a “Industria 4.0 e Aerospazio”.

L’appuntamento di Napoli, organizzato con AIAD (Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) e il DAC (Distretto Aerospaziale Campano), offrirà numerose testimonianze di imprenditori e opinion leader, che racconteranno la propria esperienza nel processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si confronteranno in un talk sul futuro competitivo del manufacturing made in Italy.

Al dibattito di Napoli sarà affiancata la presentazione di dati territoriali dell’Osservatorio MECSPE, con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI appartenenti al mondo della meccanica specializzata, della plastica e della meccatronica.

L’indagine sarà l’occasione per esaminare l’approccio delle imprese Campane verso le tematiche dell’industria 4.0 e delle nuove tecnologie (conoscenza, investimenti e formazione), ma anche per approfondire le prospettive sul cambiamento sociale, sulla nascita delle nuove figure professionali e sul ruolo dell’uomo nella fabbrica digitale.

Per iscriversi all’evento cliccare QUI