SiPearl sceglie l’Italia per aprire la sua terza filiale internazionale

SiPearl, la società che sta realizzando il microprocessore europeo ad alte prestazioni e basso consumo per l’inferenza AI e l’HPC, aprirà tra poche settimane la sede di Bologna, terza filiale operativa al di fuori della Francia. Dopo Duisburg e Barcellona, questa apertura illustra la strategia di internazionalizzazione in corso dell’azienda nei settori chiave dei semiconduttori, HPC e AI.

Bologna – sottolinea SiPearl – è infatti al centro di una delle regioni più innovative e industriali d’Italia e d’Europa. È la sede della più antica università del continente con oltre 90.000 studenti e del Cineca, il più grande centro di supercalcolo italiano, partner del consorzio European Processor Initivative (EPI). Bologna ospita anche il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) e, dal 2025, sarà la città che ospiterà un istituto di ricerca e formazione dell’Università delle Nazioni Unite (UNU), specializzato in Big Data e AI. Inoltre, Bologna e il Nord Italia sono sedi leader nella ricerca accademica sui semiconduttori e sulla progettazione di chip.

Matteo Tonelli (37 anni, PhD in chimica dei materiali e catalisi presso l’Università di Lione, Francia) entrerà in SiPearl a giugno per dirigere la filiale. Di nazionalità italiana, SiPearl mette in evidenza che Matteo Tonelli ha un solido background nel campo della ricerca e dell’innovazione, con esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso Adisseo, è entrato a far parte del CNRS (Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese) e poi del dipartimento Ricerca e Innovazione di L’Oréal. Dal 2020 gestisce le relazioni esterne e partnership presso l’ANRT (Associazione Nazionale Francese per la Ricerca e la Tecnologia), un ente noto per il finanziamento di 1.700 dottorati industriali. In qualità di Country Manager per l’Italia, Matteo costruirà un team di ingegneri di alto livello e rafforzerà le partnership locali. Inoltre, guiderà gli sforzi per stabilire alleanze strategiche con le principali università italiane, consolidando ulteriormente la presenza di SiPearl nella regione. Matteo riporterà ad Anna Riverola, responsabile dello Sviluppo Internazionale e dei Programmi di Ricerca Collaborativa.

“Nella mia ultima posizione, il mio compito era quello di individuare aziende tecnologiche ad alto potenziale impegnate in attività di ricerca e innovazione in Francia. Ho incontrato Philippe Notton nell’aprile 2020. Sono rimasto affascinato dalla combinazione di un progetto ad alto impatto e di una visione industriale veramente europea. Da allora, SiPearl ha assunto 190 collaboratori, tra cui il primo dottorando industriale con ANRT. Sono entusiasta di unirmi all’avventura di SiPearl. Oltre alla mia conoscenza dell’ecosistema francese e italiano, sono desideroso di contribuire alla costruzione di partenariati pubblico-privati, che sono già centrali per il progresso tecnologico di SiPearl“, ha dichiarato Matteo Tonelli.

“Siamo entusiasti di aprire la nostra terza filiale internazionale in Italia. Ci permetterà di rafforzare ulteriormente gli stretti legami con i nostri partner chiave, arricchendo al contempo i talenti dei nostri team di ricerca e sviluppo. Sono molto soddisfatta dell’assunzione di Matteo Tonelli. In particolare, porterà a SiPearl la sua rinomata esperienza nello stabilire alleanze strategiche con attori pubblici e privati per consolidare le nostre partnership locali e avviarne altre in tutta Italia“, ha concluso Anna Riverola.