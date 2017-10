Lavoro ICT, quali sono le figure più richieste

La manifattura 4.0 e il mondo esteso dei servizi stanno trainando la richiesta di lavoro ICT.

Ai professionisti oltre a un bagaglio tecnico sempre aggiornato, si richiedono, però, sempre più soft skill di collaboration, flessibilità e capacità di adattamento per gestire progetti trasversali in contesti mutevoli.

Lo sostiene Wyser, società internazionale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali.

Wyser segnala una crescita significativa della domanda di lavoro trasversalmente ai diversi ambiti della programmazione, delle infrastrutture, della gestione, sicurezza e analisi dati, anche da parte di società di consulenza e piccole-medie software house che operano in ambito bancario/assicurativo.

Secondo Carlo Caporale, Amministratore Delegato Italia di Wyser, cloud computing, soluzioni open source, evoluzione verso tecnologie real time e di predizione e prevenzione del cybercrime sono le 4 macro-tendenze di mercato che sostengono una forte richiesta di profili.

Anche ai ruoli molto verticali si richiede oggi un buon bilanciamento tra hard e soft skill ricercando il potenziale, la capacità e l’apertura mentale per gestire agilmente cambiamenti tecnologici e mutamenti di scenari.

Secondo Caporale sono elementi che potrebbero favorire a tendere anche una maggior presenza e valorizzazione della componente femminile in funzioni ancora attualmente più maschili.

L’apprezzamento per background ed esperienze internazionali, poi, nonché l’interesse a internalizzare competenze sta portando molte realtà a offrire compensi interessanti, capaci anche di attrarre professionisti italiani finora all’estero.

La classifica delle figure professionali

A proposito delle figure più ricercate di lavoro tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte Wyser segnala anche la Retribuzione Annua Lorda media offerta.

Sviluppatore Mobile 35.000 - 45.000 euro

Sviluppatore IoT 35.000 - 45.000 euro

Penetration Tester 35.000 - 50.000 euro

Sviluppatore Blockchain 40.000 - 50.000 euro

Sviluppatore Full-stack 40.000 - 50.000 euro

Data Scientist 40.000 - 55.000 euro

Big Data Engineer 40.000 - 55.000 euro

DevOps Engineer 40.000 - 55.000 euro

Solution Architect 55.000 - 75.000 euro

Cloud Architect 65.000 - 70.000 euro

Chief Technical Officer 80.000 -100.000 euro

Accanto a sviluppatori e progettisti hardware e software operanti sulle tecnologie innovative legate all’Industria 4.0 – IoT, Blockchain Developer e Penetration Tester in ambito sicurezza delle transazioni, esperti di Big Data orientati al machine learning, data mining e all’analisi predittiva, sono da evidenziare di particolare interesse per le società di consulenza che operano in ambito finanziario, anche i programmatori per lo sviluppo di nuove applicazioni utente.

Sempre secondo Caporale, sul doppio binario sicurezza/dati si vanno delineando le caratteristiche della figura professionale legata al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy pienamente operativo da maggio 2018, il Data Protection Officer.

Per rispondere al meglio alla compliance il profilo ideale sarebbe quello di un esperto esterno all’azienda, con competenze giuridiche per la corretta interpretazione della norma e informatiche per potersi rapportare adeguatamente con i responsabili dei sistemi informativi, capace di realizzare una completa analisi dei rischi connessi al trattamento dei dati e di valutare le interazioni con le altre discipline che riguardano, anche indirettamente, la sicurezza e la gestione delle informazioni.

Anche in questo caso, quindi, un profilo tecnico, ma non troppo, sicuramente molto agile e collaborativo.

Lauree in Informatica, Ingegneria Informatica, Gestionale o Elettronica, ma anche in Fisica, Matematica e Scienze Statistiche sono pre-requisito per i ruoli top, insieme alla conoscenza dell’inglese sia per la gestione della documentazione tecnica che del rapporto con clienti e colleghi stranieri.

Viene richiesta, inoltre, un’esperienza di almeno 3/4 anni per posizione, autonomia a livello tecnico e buona flessibilità trasversale in relazione ai diversi progetti e clienti di ogni singola realtà.