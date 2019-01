It service management, le sette raccomandazioni per il digitale

EasyVista, fornitore di soluzioni di service management per le organizzazioni IT, ha commissionato a Idc una ricerca su come allineare le strategie IT alla trasformazione digitale efficace.

Per farlo Idc ha intervistato 300 società negli Stati Uniti e in Francia su una serie di argomenti relativi allo sviluppo della digital transformation e alla crescente necessità di modernizzazione dei servizi IT.

Il rapporto ha evidenziato che il 96% delle organizzazioni possiede una strategia di trasformazione digitale, di cui il 57% la considera una priorità a livello aziendale, con una forte attenzione all’accelerazione del business, ai costi, ai rischi e alla soddisfazione del cliente.

Inoltre, dalla ricerca emerge che la modernizzazione dell'esperienza IT è al centro della digital trasformation, in quanto l'88 % delle organizzazioni considera l'IT come parte essenziale della propria futura strategia di innovazione digitale.

Quattro obiettivi, sette consigli

Partendo dalle quattro priorità principali, il report condivide sette raccomandazioni su cui riflettere quando si parla di investimenti di IT service management per guidare la trasformazione digitale.

Primo, connettere strettamente i progetti di IT service management agli obiettivi aziendali.

Secondo: valutare i processi IT service management in base alla maturità e all’automazione.

Terzo, aumentare l'attenzione sulla modernizzazione delle esperienze dei dipendenti e dei clienti.

Quarto, investire in una piattaforma di IT service management capace di supportare un percorso con un maggiore livello di maturità e di automazione avanzata.

Quinto, mantenere agilità e flessibilità per modelli di business IT avanzati.

Sesto, concentrarsi su un'efficace cura e distribuzione della conoscenza aziendale.

Settimo, valutare i fornitori di IT service management impegnati nell'innovazione e in grado di soddisfare le esigenze dell’azienda.

Come ha ossewrvato John Prestridge, Chief Marketing Officer di EasyVista, "I risultati del rapporto convalidano l’esperienza che abbiamo maturato lavorando con centinaia di clienti in tutto il mondo, in cui l’automazione IT service management è al centro della digital trasformation. L'esperienza dei dipendenti, la capacità di rendere i processi IT service management più agili, la riduzione dei costi di assistenza e di supporto e le best practice migliorate per la governance, la sicurezza e la conformità sono le aree in cui in passato abbiamo visto il maggiore sviluppo della digital transformation. Questi risultati ribadiscono l'impegno che le aziende stanno mettendo per migliorare queste aree avendo a disposizione i migliori sistemi IT service management per il futuro”.