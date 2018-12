Il brand cinese di smartphone Honor ha annunciato l’imminente lancio del nuovo Honor View 20, con diverse novità per la fotografia. Innanzitutto, per la prima volta in uno smartphone, la fotocamera posteriore da 48 MP con sensore Sony IMX586. Questa rende possibile la fotografia ad alta definizione con 48 megapixel effettivi su uno smartphone.

Come avviene negli smartphone moderni, le prestazioni del comparto fotografico vengono supportate e potenziate da hardware di processamento dedicato e intelligenza artificiale.

Nel caso specifico, entra in gioco la potenza di elaborazione grafica abilitata dall’ISP e dall’NPU del chipset Kirin 980. Il chipset mobile Kirin 980 è dotato di ISP di nuova generazione e di un NPU dual-core per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale.

Honor View 20 a tutta fotografia

L’azienda ha introdotto anche una nuova esperienza di visualizzazione a schermo intero, con l'All-View Display del device di prossima generazione Honor View 20. Anche in questo caso Honor sottolinea trattasi di una ”prima mondiale”.

La fotocamera frontale è infatti “in-screen”, è incorporata nell’area dello schermo ed è montata sotto il display. Questo tipo di implementazione estende l’area di visualizzazione quasi all’intera superficie frontale del display. E rappresenta una possibile evoluzione, dal punto di vista di Honor, dell’era del notch. Tacca sullo schermo che è implementata dall’azienda in altri suoi prodotti precedenti, come Honor 10.

Honor ha lavorato anche sull'esperienza d’utilizzo quotidiano dello smartphone, con il Link Turbo. Impiegando intelligenza artificiale e big data, Link Turbo analizza automaticamente i pattern di utilizzo degli utenti e le condizioni di rete. Allo scopo di commutare in modo fluido tra reti Wi-Fi o 4G e aumentare la velocità di download sfruttando contemporaneamente entrambe le reti.

Del nuovo smartphone Honor View 20 è stata data, da parte dell’azienda, solo una anteprima. Honor non ha ancora svelato tutte le caratteristiche. Queste saranno annunciate più avanti in occasione del lancio vero e proprio del prodotto.