Giorgio Loddo, Citrix: le aziende italiane devono convergere sul cloud

"Uno dei mantra per il 2018 di Citrix è il cloud in tutte le sue accezioni. Il cloud è un modo del tutto nuovo di lavorare, ma in Italia non abbiamo percepito un forte spinta o volontà delle aziende di andare in questa direzione. La possibilità di avere qualcosa in cloud e qualcosa in casa per costruire un cloud ibrido è uno degli stimoli che potrebbe iniziare a portare il cloud anche nelle aziende". Questa è l'ipotesi che ha formulato Giorgio Loddo, Senior Sales Engineer di Citrix Systems, alla Tavola Rotonda Outlook 2018 organizzata da 01net.

Il peso di investimenti importanti

"Oggi il cloud permette di avere a disposizione le tecnologie di punta a basso costo – ha aggiunto Loddo –. Per contro, forse una realtà che poteva permettersi di usare Oracle quando costava tanto non percepisce questo vantaggio perché ha fatto investimenti importanti per 10-20 anni. Per esempio, molte banche usano ancora oggi l’AS400 e non se la sentono di approcciare framework di lavoro differenti come quelli che mette a disposizione il cloud".

Nel video seguente Giorgio Loddo racconta in meno di 60 secondi su cosa dovrebbero puntare le Pmi secondo Citrix per ottenere un reale vantaggio dalla trasformazione digitale.