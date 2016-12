Furto di dati personali: come proteggersi

4 Essere consapevoli

Il quarto e ultimo punto non è un espediente tecnico, ma aiuta.

Si chiama consapevolezza: consapevolezza che il proprio comportamento virtuoso può rallentare i furti di identità, ma che la responsabilità ultima di mettere in sicurezza i dati e le informazioni è delle aziende e dei provider; consapevolezza che alcuni elementi, definiti sicuri, alla resa dei conti non lo sono, come le domande di sicurezza: quelle proposte in media dai siti sono talmente ovvie che le possibilità di indovinare le risposte al primo colpo in qualche caso superano il 40 per cento.