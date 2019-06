È pronta a partire una una nuova fase nella strategia di Facebook di raccogliere informazioni dagli utenti per finalità di ricerche di mercato, con una iniziativa inedita che stavolta sembra improntata a una maggiore trasparenza e consapevolezza.

L’azienda ha infatti lanciato una nuova app finalizzata alle ricerche di mercato per i propri prodotti, denominata Study from Facebook.

Con questa nuova app, Facebook dichiara di voler perseguire la trasparenza, ricompensare tutti i partecipanti e conservare le informazioni personali al sicuro.

Come funziona Study from Facebook

L’azienda innanzitutto pubblicherà degli annunci per incoraggiare le persone a partecipare a questo programma di ricerca di mercato. Quando qualcuno farà clic su un annuncio, avrà la possibilità di registrarsi e, se soddisfa i criteri, sarà invitato a scaricare l'app.

Una volta invitato, il partecipante troverà l'app Study nel Google Play Store: l’azienda non cita esplicitamente l’App Store di iOS, quindi non è chiaro se l’app sia solo per Android.

Nel registrarsi, le persone vedranno una descrizione di come funziona l'app e quali informazioni condivideranno con Facebook, in modo che possano confermare di voler partecipare. Queste spiegazioni saranno disponibili anche sul sito web di Study from Facebook.

Dopo essere entrato a far parte del programma, chiunque usi l'app verrà ricompensato per aver contribuito alla ricerca.

Solo le persone di età pari o superiore a 18 anni potranno partecipare al programma e tutti i partecipanti saranno in grado di rinunciare in qualsiasi momento, informa inoltre Facebook.

Per gestire la logistica del programma di ricerca di mercato, la società collaborerà con Applause, partner di lunga data della società, come di altre aziende del settore. Sarà Applause a gestire il processo di registrazione, tutti i compensi per i partecipanti e l'assistenza clienti.

Informazioni preziose

Nel lanciare questa iniziativa Facebook si dichiara consapevole di avere la responsabilità di mantenere le informazioni personali al sicuro. Con questa app l’azienda afferma di essere intenzionata a raccogliere la quantità minima di informazioni necessarie per realizzare prodotti migliori e migliorare quelli esistenti, ovviamente i propri.

Inoltre, periodicamente ai partecipanti verrà ricordato che fanno parte del programma. I partecipanti avranno anche l'opportunità di rivedere le informazioni che stanno condividendo con Facebook.

Attraverso il programma, la società di Zuckerberg raccoglierà e analizzerà informazioni tra cui: app installate sul telefono; quantità di tempo trascorso utilizzando tali app, Paese del partecipante, dispositivo e tipo di rete; nomi delle attività delle app.

Study from Facebook, dichiara l’azienda, non raccoglie ID utente, password o qualsiasi altro contenuto del partecipante, come foto, video o messaggi.

Inoltre, Facebook non vende le informazioni dell'app a terze parti né le utilizza per il targeting di annunci, e non vengono aggiunte all'account Facebook di un partecipante, se ne ha uno.

Inizialmente, l'app sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in India.

La società ha comunque dichiarato la volontà di espandere la disponibilità ad altri Paesi, in futuro.

Maggiori informazioni su Study sono disponibili sul sito del programma, a questo link.