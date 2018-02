Un data warehouse su cloud come servizio da Cloudera

Cloudera ha pronta la release della versione beta di Cloudera Altus Analytic DB, un servizio cloud che porta il data warehouse ai dati con un’architettura cloud che elimina la necessità di complesse movimentazioni dei dati.

Basato sulla piattaforma Cloudera Altus Platform-as-a-Service (PaaS), il servizio Altus Analytic DB fornisce analisi BI e SQL immediate in modalità self-service.

Sfruttando il framework Shared Data Experience (SDX) analisti, data scientist, data engineer possono accedere agli stessi dati e allo stesso catalogo utilizzando gli strumenti che preferiscono (SQL, Python, R) senza dover spostare i dati.

La versione beta iniziale di Cloudera Altus Analytic DB sarà disponibile su Amazon Web Services (AWS).

A cosa serve Cloudera Altus Analytic DB

Con l’obiettivo di supportare ulteriori carichi di lavoro e l’accesso oltre l’SQL, i silos di dati sono aumentati rapidamente, con conseguenti inefficienze nella gestione di molteplici copie di dati, difficoltà nell’applicazione di policy di sicurezza coerenti e problemi di governance.

D’altro canto, gli utenti aziendali faticano ad analizzare i dati in questi silos e la capacità di collaborare con gruppi, tra cui data scientist e ingegneri dei dati viene limitata.

Cloudera Altus Analytic DB rimuove le limitazioni con la velocità e la scalabilità del cloud. Fulcro di Altus Analytic DB è la sua architettura unica che porta il datawarehouse ai dati, consentendo l’accesso diretto e iterativo a tutti i dati presenti nell’archivio cloud.

Questa struttura offre vantaggi all’IT, agli analisti business e agli utenti non SQL.

L’IT beneficia di semplici operazioni PaaS per il provisioning semplice ed elastico di un illimitato numero di risorse isolate on-demand, con una semplice gestione multi-tenant e policy di sicurezza e governance coerenti.

Gli analisti accedono istantaneamente in modalità self-service a tutti i dati senza mettere a rischio SLA fondamentali e con prestazioni prevedibili, indipendentemente dal numero di report o query in esecuzione. Inoltre, possono continuare a sfruttare gli strumenti e le competenze esistenti, incluse le integrazioni con i principali strumenti di BI e integrazione come Arcadia Data, Informatica, Qlik, Tableau, Zoomdata e altri ancora.

Senza bisogno di spostare i dati nel database, i dati condivisi, gli schemi e il catalogo dei dati associati, sono sempre disponibili per l’accesso iterativo al di là del semplice SQL, in modo che i data scientist, i data engineer e più in generale gli utenti possano collaborare in modo ottimale.

Le principali funzionalità del servizio

Costruito con l’avanzato motore di query SQL ad alte prestazioni Apache Impala, Cloudera Altus Analytic DB mette a disposizione delle aziende la piena potenza e la flessibilità di un moderno database analitico basato su cloud: nessuna necessità di spostare i dati nel database, risparmiando tempo e semplificando la gestione e la sicurezza IT; senza pre-elaborazione o spostamento dei dati, gli utenti possono utilizzare immediatamente i dati con una riduzione significativa delle tempistiche di analisi; tutti lavorano con gli stessi dati, schemi e strutture; l’accesso self-service flessibile consente agli utenti di collaborare su dati condivisi, utilizzando i linguaggi e gli strumenti con cui preferiscono lavorare (SQL, Python, R e altro ancora).