Hp ha lanciato una nuova e articolata gamma di prodotti, tra cui trovano spazio Pc convertibili premium dal design elegante, workstation e portatili professionali e dispositivi di taglio lifestyle.

Non mancano prodotti ideati per i designer e i creatori di contenuti, sia portatili che da postazione fissa, nonché soluzioni e servizi per dipendenti e professionisti che lavorano spesso al di fuori dell’ufficio.

I convertibili con l’abito da sera

All’insegna della massima personalizzazione per gli utenti più attenti allo stile, Hp ha lanciato quelli che l’azienda presenta come i primi Pc convertibili al mondo con finitura in legno autentico. Hp Envy 13, Hp Envy X360 13, Hp Envy X360 15 e Hp Envy 17 Wood Series si basano sulle caratteristiche di durata e prestazioni delle versioni in metallo precedentemente annunciate, ma offrono una selezione dei processori Intel Core di nuova generazione o di CPU mobili Amd Ryzen di seconda generazione con grafica Radeon Vega.

Ogni Pc è impreziosito da un intarsio di legno unico nel suo genere, disponibile in due combinazioni: Nightfall Black con Natural Walnut o Natural Silver con Pale Birch. La serie Hp Envy Wood, informa l’azienda, include funzioni come Alexa Service di Amazon, Modern Standby, Wake on Voice, Wake on Fingerprint, insieme alle soluzioni per la privacy Hp Sure View e Hp Webcam Kill Switch.

I nuovi laptop possono essere abbinati all'elegante borsa Hp Envy Uptown Tote, per una maggiore protezione in mobilità. Per un collegamento semplice e rapido a due monitor 4K, alla rete e ad altri accessori, l’azienda propone inoltre l’accessorio docking Hp Thunderbolt Dock G2 con adattatore HDMI, che consente l’espansione del laptop attraverso un unico cavo USB-C.

Al lavoro con Hp

L’ultima generazione di Pc EliteBook di Hp è progettata per l’utilizzo mobile da parte dei business leader che richiedono esperienze premium ed enterprise sicure. L’azienda ha aumentato il livello di affidabilità e sicurezza, aggiungendo Hp Sure Sense alla nuova line-up di EliteBook e ZBook. Co-ingegnerizzato con Deep Instinct, Hp Sure Sense offre ai clienti Pc dotati di protezione antimalware basata su deep learning integrata.

Hp Elite x2 G4 coniuga portabilità e stile, con tastiera folio in pelle, doppio otturatore di fotocamera integrato per la riservatezza e privacy screen.

Il modello EliteBook x360 1030 G4 è un convertibile per la produttività degli utenti business, compatto e leggero, con connettività di prossima generazione Gigabit Class 4G LTE, WiFi 6 e Bluetooth 5.

Hp EliteBook x360 1040 G6 è un convertibile business da 14 pollici che punta sulla durata della batteria, che arriva fino a 24 ore. Consente di lavorare ovunque, grazie al display utilizzabile anche all'aperto; è disponibile inoltre la nuova opzione 4K HDR e il supporto per la memoria di sistema da 32 GB.

La scrittura a mano sull’Elite x2 e sui convertibili Elite è possibile con la penna ricaricabile opzionale Hp G3, precisa e naturale nell’utilizzo.

Il display Mini-In-One 24 massimizza l’esperienza desktop con un display che racchiude e alimenta un Pc dal form factor ultra small. Il display Mini-In-One si abbina perfettamente al nuovo mini Pc desktop EliteDesk 800 G5 per ottenere la scrivania essenziale e pulita di un'esperienza all-in-one.

La nuova gamma di accessori aiuta infine a creare un ambiente di lavoro confortevole in ufficio, con connettività USB-C o USB-A legacy per Pc o periferiche. I monitor EliteDisplay E223d e EliteDisplay E273d si adattanoa spazi di lavoro personalizzati per fornire video, dati e alimentazione su un singolo cavo USB-C. Gli accessori USB-C Dock G5 e USB-C/A Universal Dock G2 integrano la gamma con opzioni di docking.

Per designer e creatori di contenuti

Designer e creatori di contenuti hanno bisogno della migliore tecnologia, di soluzioni potenti e ad alte prestazioni in precedenza disponibili solo nelle workstation desktop. La nuova generazione di ZBook 15 G6 e ZBook 17 G6 di Hp intendono rispondere a queste esigenze. L’azienda li presenta come laptop dedicati ad architetti, designer, video editor e creatori di contenuti di realtà virtuale, attività che necessitano di prestazioni e potenza desktop, con la libertà di lavorare dovunque e in ogni momento, che i professionisti creativi tanto apprezzano.

Con la possibilità di scegliere tra processori Intel Core di 9a generazione e Intel Xeon e la grafica Nvidia Quadro RTX di nuova generazione, i nuovi ZBook sono ideati per affrontare flussi di lavoro che richiedono una notevole potenza d’elaborazione, come la progettazione 3D e la realtà virtuale. Entrambi gli ZBook offrono inoltre espandibilità tool-less per l'aggiornamento semplice della memoria e dello storage. Lo ZBook 17 G6 è una potente workstation mobile, che offre prestazioni al top per la simulazione e il rendering GPU. Per i flussi di lavoro color-critical, presenta un display da 17 pollici con il 100% del DCI-P3.

Per architetti, product developer e professionisti creativi che richiedono alte prestazioni ed espandibilità in spazi di lavoro sempre più piccoli, Hp ha introdotto nuove potenti workstation entry-level: si tratta dei modelli Z1 Entry Tower G5, Z2 Mini G4, Z2 Small Form Factor G4 e Z2 Tower G4.

La nuova workstation entry Z2 Tower è stata ridisegnata per fornire due volte la potenza grafica e una potenza di elaborazione del 41% superiore rispetto alla generazione precedente. Ciò consente ai creatori di contenuti di affrontare con sicurezza carichi di lavoro complessi come il rendering foto-realistico di modelli e scene 3D, con prestazioni elevate e un funzionamento silenzioso.

Per i creatori di contenuti di realtà virtuale, il nuovo VR Backpack è l’apparecchiatura definitiva sia per la creazione che per la fruizione. Specificamente progettato per i motori VR tra cui Unreal e Unity, la soluzione di realtà virtuale offre il supporto per shading e framerate più naturali.

Basato su Intel Core i7 di ottava generazione e Nvidia GeForce RTX 2080, VR Backpack offre un aumento delle prestazioni del 30% e una grafica più potente del 25% rispetto alla generazione precedente. L'esperienza tetherless e free-roam è progettata per soddisfare le esigenze di luoghi di intrattenimento multiutente, percorsi architettonici e simulazioni di progettazione. Montato su dock o VESA, VR Backpack funge da desktop potente e super-slim, pronto per lavori di design.

Sicurezza mobile e assistenza

Hp ha inoltre annunciato che sta ampliando le sue soluzioni Premier Care, con pacchetti e livelli di servizio ideati per gli utenti di EliteBook e ZBook in movimento. I pacchetti Essential, Expanded e Enhanced offrono una suite completa di servizi di viaggio, dati e protezione dai danni, che consentono alla forza lavoro di oggi di rimanere produttiva sempre e ovunque.

I servizi Hardware Support Onsite Call-to-Repair offrono un servizio di livello premium per massimizzare l'help desk It e la produttività degli utenti, con supporto rapido e parti di ricambio, e includono strumenti online di gestione dei casi, per tenere traccia delle risoluzioni e per far funzionare rapidamente i dispositivi dei clienti. Il nuovo servizio di Device Recovery consente di ritirare i dispositivi a fine uso con un valore che può essere applicato all'acquisto di un nuovo device, rendendo più facile per le organizzazioni aggiornare gli apparecchi in modo sicuro e sostenibile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Hp, a questo link.