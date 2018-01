Come scegliere il data center giusto per il proprio business

Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, industria 4.0, internet of things, big data: sono le parole chiave dell’innovazione digitale in tutto il mondo, Italia compresa e hanno un denominatore comune, il data center.

La vera innovazione tecnologica, infatti, non avviene per salti, ma è frutto d’impegno costante, giorno dopo giorno. Ed è quanto avviene nei data center: luoghi dove l’innovazione prende forma e le tecnologie vengono applicate per migliorare e far funzionare tutto ciò che ci circonda.

Il data center è oggi il cuore pulsante del business: una struttura che ospita server, storage, gruppi di continuità, centinaia di metri di tubature, valvole, manometri, cavi elettrici, sistemi per il trattamento dell’aria e dell’acqua e, tutte le apparecchiature che garantiscono il funzionamento tutti i giorni dell’anno di qualsiasi sistema informativo.

Deve essere situato in un luogo selezionato per raggiungibilità e fattibilità ambientale; è necessario che sia progettato con una visione a lungo termine in senso funzionale e normativo e che sia messo in sicurezza contro malfunzionamenti, catastrofi ambientali e attacchi dall’esterno.

Il data center contiene il valore di chi gli affida il proprio business: i dati. Ecco perché sono necessari i massimi livelli in termini di sicurezza delle reti, della progettazione degli edifici e dei sistemi di vigilanza 24/7/365 su diversi perimetri di controllo.

Gli edifici che li contengono devono essere attrezzati per sopportare un guasto in un qualsiasi punto dell’impianto, senza causare downtime e, capaci proteggere i dati anche nei confronti di eventi non prevedibili.

E ai data center non deve mancare mai l'energia. Per funzionare e per far funzionare il business di chi gli affida i propri dati.

Abbiamo così realizzato una guida per sapere quali sono gli standard, i rating, le caratteristiche di sicurezza ed energetiche di un data center e per fare la scelta migliore per il proprio business

