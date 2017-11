Cisco vara i servizi IT predittivi basati su intelligenza artificiale

Cisco ha annunciato nuovi servizi destinati a ridare pieno controllo ai reparti IT.

Potenziata dall’intelligenza artificiale, la suite di servizi predittivi di Cisco prevede possibili guasti IT, riduce i rischi e i costi di manutenzione e permette alle aziende di conseguire le competenze necessarie per trasformare il loro business.

Fornendo capacità predittive e preventive avanzate, i servizi Business Critical Services e High-value Services consentiranno alle aziende di investire una parte più ampia del budget IT in innovazione tecnologica per far fronte al crescente gap di competenze tecniche che rappresenta una minaccia imminente per la continuità e la crescita del business.

Business Critical Services

In abbonamento, i Business Critical Services vanno oltre l'ottimizzazione per fornire più funzionalità tra cui analytics, automazione, conformità e sicurezza tramite gli esperti di tecnologia della divisione Cisco Advanced Services e garantire così un ambiente tecnologico sicuro, efficiente e agile.

Aiutano a ridurre al minimo gli errori umani e ad estrarre il massimo valore dai prodotti e dalle soluzioni, creando al contempo un ambiente IT altamente sicuro.

Consentono alle aziende di ridurre la complessità e i costi grazie all'automazione, all'orchestrazione e alle competenze tecniche; accelerare l'agilità e la trasformazione del business grazie alle funzionalità avanzate di analytics e machine learning; ridurre i rischi grazie a servizi automatizzati di conformità e ripristino, abbinati a un solido portfolio di sicurezza, che include la risposta agli incidenti, per una protezione completa dalle minacce.

High-value Services

Per utilizzare al meglio software avanzati, soluzioni e rete Cisco offre Servizi Tecnici di nuova generazione e a valore aggiunto. Il portfolio si basa sui servizi di supporto ai prodotti leader di settore, con offerte che utilizzano analisi approfondite, onboarding, competenze e scalabilità per fornire servizi più proattivi e prescrittivi, consentendo ai nostri clienti di realizzare maggior valore dagli investimenti IT.

Software Support fornisce supporto per i software Cisco. Le funzionalità di questi nuovi servizi a valore aggiunto includono: opzioni di servizio multilivello enhanced e premium, oltre al supporto (reattivo) di livello base. Solution Support fornisce supporto centralizzato per hardware e software Cisco e per soluzioni di terze parti, dalla prima chiamata alla risoluzione. Solution Support è l’offerta di servizi standard per i Catalyst 9K/DNA. Network Supportm Technical Services (TS) Advantage fornisce supporto a livello di rete.