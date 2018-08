Attualmente, gli sviluppatori in tutte le industrie, soprattutto nei servizi finanziari, stanno esplorando applicazioni basate sulla tecnologia blockchain.

Molte imprese stanno tuttavia sperimentando come infrastrutture generiche e cloud pubblici non siano necessariamente i migliori ambienti di sviluppo e test.

Ciò a causa di problemi diversi, tra cui la scalabilità, la disponibilità, le prestazioni e la sicurezza. Senza test adeguati, però, le aziende non possono essere sicure di poter passare al deploy delle applicazioni. Soprattutto quando sono in ballo dati sensibili come nei settori finanziari e della salute.

Come chiarisce sul proprio sito, HPE ora offre alle aziende l’accesso al Mission Critical DLT (Distributed Ledger Technology) Lab. Si tratta di un ambiente hosted sicuro dove le aziende possono eseguire i test delle applicazioni. Dove possono verificare come le applicazioni potrebbero funzionare utilizzando Blockchain e DLT.

HPE Mission Critical DLT Lab

HPE Lab è sviluppato in collaborazione con R3, una delle aziende più note nel mondo della tecnologia Blockchain. Gli sviluppatori possono lavorare sulle loro applicazioni e interagire strettamente con i team HPE per calibrare le funzionalità dell'ambiente.

La soluzione Mission Critical DLT viene eseguita sulla piattaforma HPE Integrity NonStop. Questa esegue i due terzi delle transazioni su carta di credito nel mondo e fornisce la sicurezza necessaria anche per le transazioni di dati più delicate.

HPE Mission Critical DLT Lab è un proof-of-concept. Integra il prodotto Corda Enterprise di R3 per fornire una DLT fault-tolerant per le imprese.

Il Mission Critical DLT Lab non fornisce alle aziende la possibilità di accedere alle applicazioni Blockchain precostruite. Però le aziende possono usare questo ambiente per integrare le proprie applicazioni sia con Corda che con NonStop.

Inoltre, le aziende che partecipano al Mission Critical DLT Lab avranno un accesso diretto ai suggerimenti dei team di ingegneri di HPE NonStop. D’altro lato, il feedback dei partecipanti contribuirà a sua volta a influenzare il prodotto finale e a migliorarlo.

Il futuro della blockchain

La maggior parte delle industrie sono ancora in modalità sperimentale, di test delle tecnologie correlate a Blockchain come DLT. HPE, dal canto suo, si aspetta che Blockchain cambi radicalmente il modo in cui vengono gestite le transazioni.

Poiché la Blockchain riduce la barriera all'ingresso, le nuove aziende potranno aumentare la concorrenza, il che stimola l'innovazione. Blockchain riduce anche i costi operativi e migliora l'efficienza.

Mentre Blockchain continua a evolversi, DLT porterà nuovi modelli di business che non possiamo immaginare oggi: è la convinzione di HPE.

In questo documento è possibile saperne di più sulla partecipazione all’HPE Mission Critical Distributed Ledger Technology (DLT) Lab.