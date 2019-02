Hai l’Apple TV? DAZN ti permette di vedere 4 eventi sportivi assieme

Sei amante dello sport e non vuoi perdere alcun fotogramma dei tuoi eventi preferiti? Se la risposta è affermativa e possiedi una Apple TV, DAZN ha la soluzione che fa per te. Ha infatti reso disponibile la nuova funzionalità MultiView, che permette agli appassionati di sport di vedere fino a quattro eventi in contemporanea su un unico schermo.

Con soli pochi click è così possibile godere di un’esperienza multischermo immersiva, che non comporta la connessione di diversi dispositivi. La funzione MultiView può essere attivata tenendo premuta la superficie touch del telecomando della Apple TV all’apertura del primo evento e selezionando gli altri contenuti da guardare nello stesso istante.

MultiView è attualmente disponibile sulle Apple TV di quarta e quinta generazione. È attiva per tutti gli utenti di DAZN in Italia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Austria e Svizzera. E, a seguito di un prossimo lancio, lo sarà anche in Spagna e Brasile.