Apple e GE, insieme per creare app industriali su iOS

Apple e GE hanno avviato una partnership per la creazione di potenti app native iOS in grado di sfruttare la piattaforma di analisi industriale Predix.

Prosegue la strategia di Apple per entrare nel mondo aziendale: avevamo già visto le collaborazioni con IBM e con SAP in questa direzione.

Sempre in ambito enterprise c’era stato anche l’accordo siglato con Cisco, così come altre partnership.

Predix è una piattaforma cloud per l’IIoT, Industrial Internet of Things, progettata per l’analisi dei dati delle macchine industriali per controllare e ottimizzare l’efficienza operativa.

La partnership tra Apple e GE ha come obiettivo per l’appunto quello di portare su iPhone e iPad i dati predittivi e gli strumenti analitici di Predix.

Come avviene ciò? Mediante il nuovo kit di sviluppo Predix SDK (Software Development Kit) per iOS, presentato da Apple e GE. Grazie al kit di sviluppo Predix SDK gli sviluppatori avranno la possibilità di realizzare applicazioni IoT più potenti, perché native per i dispositivi mobile Apple, che sfruttano la piattaforma Predix di GE.

Il kit di sviluppo per iOS sarà disponibile per il download a partire da giovedì 26 ottobre. Predix SDK consentirà di abbinare la potenza della piattaforma di analisi industriale Predix con la semplicità d’uso e l’intuitività di iOS, sfruttando anche nativamente le prestazioni dei dispositivi mobile iOS.

In questo modo gli operatori industriali avranno un accesso più immediato alle informazioni sulla performance degli asset e dei processi. Apple fa un esempio: un’app Predix può inviare una notifica sull’iPhone di un operaio per informarlo di un potenziale problema con una turbina eolica, e consentirgli di condurre ispezioni ed eseguire riparazioni tenendosi in contatto con i colleghi da remoto, raccogliendo dati importanti in tempo reale.

La partnership tra Apple e GE si estende oltre: GE sta infatti sviluppando anche altre app a uso interno e per i propri clienti. L’app Asset Performance Management (APM) di GE è anche disponibile sull’App Store. Inoltre GE ha dichiarato di voler adottare iPhone e iPad come standard per i dispositivi mobile e intende incoraggiare i propri dipendenti (più di 330.000 in tutto il mondo) a scegliere un Mac come computer di lavoro.

Apple, da parte sua, si è impegnata a promuovere la piattaforma Predix presso i propri clienti e sviluppatori.