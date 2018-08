Apple dà appuntamento il 12 settembre con i nuovi iPhone

Da tempo si vociferava che la data scelta da Apple per presentare i nuovi iPhone sarebbe stato il 12 settembre. Ora si ha la conferma ufficiale: la società ha diramato gli inviti indicando che il tradizionale evento autunnale di presentazione si terrà proprio il 12 settembre a Cupertino, in California, presso lo Steve Jobs Theater. Come da tradizione, l'invito non precisa quale sarà il tema dell'evento, ma da diversi anni l'annuncio di autunno ha sempre come piatto forte i nuovi iPhone.

Cosa ci potremo aspettare dalla presentazione di quest'anno? Sono sempre consistenti le voci secondo cui Apple dovrebbe annunciare tre nuovi iPhone e probabilmente anche un nuovo Apple Watch e un iPad Pro aggiornato. Più in dettaglio, i bene informati sostengono ci sarà l’annuncio di un iPhone X aggiornato con uno schermo OLED da 5,8 pollici, di una versione più economica di iPhone X con uno schermo LCD da 6,1 pollici e in varie colorazionie di un altro smartphone di fascia alta con uno schermo OLED da 6,5 pollici.

Tutti i nuovi iPhone potrebbero dovrebbero includere i controlli gestuali e il sistema di sblocco Face ID di Apple. Mentre il 3D Touch potrebbe essere rimosso da almeno uno dei dispositivi. Questo rappresenterebbe un incredibile dietrofront da parte di Apple dopo l’enorme enfasi che ha messo su questa funzione quando ha debuttato nel 2015.

Non solo i nuovi iPhone

Apple sta pianificando importanti restyling per il MacBook Air e il Mac mini che dovrebbero concretizzarsi questo autunno. Non ci sono però indizi che farebbero pensare che se ne avrà notizia all'evento dedicato all’iPhone. A riguardo, i rumor dicono che il nuovo MacBook Air sarebbe più economico e avrebbe un display Retina. Dal canto suo, il Mac mini potrebbe sfoggiare un importante (e necessario) potenziamento delle caratteristiche.

Alla presentazione del 12 settembre potremmo invece vedere un nuovo iPad Pro con Face ID e un Apple Watch con un display più grande. Se tutte queste indiscrezioni si concretizzassero, questo sarebbe uno dei più grandi eventi di Apple da un po’ di anni a questa parte.

La presentazione avrà inizio alle 10.00 ora locale di Cupertino, le 19 in Italia.