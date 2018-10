Amazon ha da poco lanciato anche in Italia la sua linea di smart speaker, aprendo le porte ad Alexa in italiano.

Naturalmente, oltre all’interesse per i prodotti hardware, è forse ancora più importante l’ecosistema che gira attorno ad Alexa.

Sono già numerosi i device, le app e i servizi con Skill Alexa, o compatibili con Alexa, disponibili in Italia.

Vediamone alcuni.

Netatmo

Netatmo è il marchio francese di dispositivi per la smart home, ad esempio per il riscaldamento e il monitoraggio dell’aria. L’azienda ha annunciato subito la compatibilità in Italia dei prodotti delle categorie Energy e Weather con Amazon Alexa.

Anche gli utenti italiani possono quindi gestire tramite il controllo vocale i dispositivi smart compatibili. Questi sono: Termostato Intelligente, Valvole Termostatiche Intelligenti, Stazione Meteo Intelligente e i suoi accessori, Pluviometro Intelligente e Anemometro Intelligente.

Sarà possibile chiedere, ad esempio: “Alexa, chiedi a Netatmo che temperatura all’esterno”. Oppure: “Alexa, chiedi a Netatmo qual è la quantità della pioggia oggi”. O anche impostare determinati parametri della casa smart. Ad esempio: “Alexa, imposta la temperatura del mio termostato Netatmo a 20°C”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Netatmo, a questo indirizzo.

Orbi Voice

Orbi Voice è il sistema Wi-Fi Mesh con audio Harman Kardon della gamma Orbi di Netgear. Grazie al supporto per Amazon Alexa, è possibile chiedere all’assistente vocale di ascoltare musica, le ultime notizie, le previsioni meteo. E ancora: controllare con semplici comandi vocali i dispositivi della smart home.

Orbi Voice è disponibile sia in kit insieme al router Orbi Tri-Band Wi-Fi sia come singolo satellite da aggiungere al sistema Orbi. Maggiori informazioni sulla gamma Orbi sono disponibili a questo indirizzo.

BTicino

BTicino ha realizzato la Skill Home + Control per Amazon Alexa. Grazie a questa, i clienti che utilizzano le prese intelligenti del marchio possano controllare i dispositivi domestici con la voce.

“Crediamo che offrire ai nostri clienti la possibilità di controllare i propri dispositivi domestici intelligenti con Alexa, come accendere le luci, cambierà per sempre il modo in cui le persone vivono e interagiscono con la propria casa - ha affermato Paolo Gaboli, Responsabile Marketing BTicino -. Siamo entusiasti di questa avventura con Amazon per il lancio di Alexa in Italia: contribuirà all’inizio di una nuova era per la casa intelligente per gli italiani”.

Just Eat

Con la skill Just Eat e l’intelligenza artificiale di Amazon Alexa ordinare un pasto a domicilio diventa ancora più semplice. Basterà dire, ad esempio, “Alexa, chiedi a Just Eat cosa possiamo mangiare oggi”.

Mediante semplici comandi vocali è possibile ordinare dai propri ristoranti preferiti e controllare lo stato dell’ordine. Così come lasciare recensioni ai ristoranti, il tutto in lingua italiana.

Basta disporre di un account Amazon e di uno Just Eat. Dopodiché installare la Skill Just Eat dall’app o dal sito Amazon Alexa e creare il pairing tra i due account. Da quel momento sarà possibile utilizzare il comando vocale per gestire tre diverse funzioni con il Amazon Alexa in italiano.

Le tre funzioni disponibili al momento sono: ripetere uno tra gli ultimi ordini effettuati. Poi: controllare lo stato dell’ordine di Just Eat e lasciare una recensione a un ristorante.

RAI

Anche la RAI, il nostro servizio pubblico radiotelevisivo, ha creato Skill Alexa: RAI Giornale Radio e RAI Giornale Radio Sport. Queste consentono di seguire le ultime notizie e i titoli semplicemente chiedendoli ad Alexa.

“Come servizio pubblico italiano, abbiamo un forte impegno a innovare continuamente - ha dichiarato Gian Paolo Tagliavia, Chief Digital Officer di RAI - ecco perché accogliamo nuove opportunità come Alexa che possono aiutarci a offrire servizi e raggiungere il nostro pubblico in modi nuovi, secondo i loro comportamenti di consumo in evoluzione”.