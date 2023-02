Tra iPad e HomePod: come potrebbe essere lo smart display di Apple

Abbiamo riportato qualche giorno fa che, secondo un’indiscrezione condivisa dal tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, Apple sarebbe al lavoro per sviluppare una serie di nuovi dispositivi per la smart home, tra cui uno smart display.

Questo ipotetico nuovo prodotto, che sarebbe il primo di questo tipo da parte della società di Cupertino, dovrebbe svolgere la funzione di hub centrale della smart home di Apple. Un po’, se i rumor sono fondati, la risposta di Apple ai display smart Nest di Google o ai dispositivi Echo dotati di schermo di Amazon.

Come Amazon e Google (che al momento però hanno una posizione maggioritaria in questo mercato), infatti, anche Apple dispone della propria piattaforma e del proprio ecosistema per la smart home, basato sul sistema HomeKit.

Attualmente, è possibile configurare HomePod, HomePod mini, Apple TV o iPad come hub domestico della casa smart basata sull’ecosistema Apple. Secondo gli ultimi rumor, Apple starebbe però a pensando a un prodotto più specifico per il controllo della smart home e dei suoi dispositivi.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg lo smart display di Apple potrebbe essere simile a un iPad: nello specifico, un iPad di fascia entry. Chiaramente, uno smart display di questo tipo dovrebbe avere anche uno speaker integrato: potrebbe dunque essere un mix tra iPad e HomePod. E in effetti lo stesso Gurman in passato aveva ipotizzato che Apple potesse valutare un modello top di HomePod dotato di schermo touch e videocamera.

Per quanto riguarda la videocamera, anch’essa è un componente essenziale: oltre alle funzioni di controllo per i dispositivi smart della casa, mediante touch-screen e comandi vocali (è sensato supporre che, se un dispositivo simile dovesse mai esistere davvero, Apple potrebbe inserirvi l’assistente virtuale Siri), consentirebbe al dispositivo di fungere anche da terminale per le video-chiamate FaceTime.

Dunque, riassumendo, potrebbe essere un dispositivo ibrido sviluppato tramite una qualche combinazione di HomePod e iPad (o almeno con le capacità di entrambi integrate in un unico device), che offrirebbe funzioni di controllo della smart home, di streaming audio e video e di videochiamata.

Un prodotto che andrebbe a competere con smart display di Amazon, Google e Facebook. Ma perfettamente integrato nella piattaforma smart home di Apple.

Secondo i rumor il lancio potrebbe avvenire nel 2024. Ma, come tutte le congetture fatte sulle caratteristiche del prodotto, si tratta al momento solo di rumor, senza alcuna conferma ufficiale.