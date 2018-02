Alberto Bastianon, Dell EMC: il cloud non è un luogo, è un modo

"Il tema su cui ci si deve confrontare parlando di Pmi è che gli investimenti in tecnologia sono mediamente più vecchi di quelli dei competitor nell’altra parte del mondo. E che spesso le aziende italiane sono concentrate sull’ottimizzazione del prodotto più che sulla revisione dei processi, sia organizzativi sia procedurali interni. Oggi probabilmente è il momento di fare quel salto per poter competere, non più di fare una battaglia di retrovie e difesa ma piuttosto di avanguardia. Questo richiede degli investimenti molto più mirati in una logica di evoluzione, per trovare nuove aree di business e nuovi modi di fare business. Tutto ciò implica lo sfruttamento delle nuove tecnologie. Ma per farci che cosa?"

Questa la provocatoria domanda posta da Alberto Bastianon, pre-sales manager di Dell EMC, alla Tavola Rotonda Outlook 2018 organizzata da 01net.

"Molti pensano che il cloud sia un luogo – ha aggiunto Bastianon –. Ma il cloud è un modo, un’opportunità da sfruttare. Dobbiamo chiedereci che vantaggi porta nel modo di fare business. Noi crediamo che le tecnologie a tutti i livelli ci siano. I data center evolvono e un approccio di software defined, di iper convergenza, di integrazione di ambienti ibridi dà la flessibilità per poter spostare gli applicativi in modo efficace, ma serve un modello di business. Inoltre, l’approccio ai dati deve essere esteso, edge e cloud devono essere un continuum".

La sicurezza deve essere predittiva

"La sicurezza diventa sempre di più un approccio olistico di governance di tutti i sistemi e di tutti i processi – ha precisato Alberto Bastianon – e deve diventare predittiva e legata al contesto di business perché oggi difendersi dall’attacco non basta più e l’impatto sul business può essere significativo".

"I temi dell’infrastruttura in senso più lato, della definizione di come voglio innovarla, dell’integrazione, di come voglio far lavorare le persone, di come voglio governare e mettere in sicurezza per noi sono strettamente interconnessi. Ed è su questi temi che come azienda lavoriamo", ha concluso Bastianon.

Nel video seguente Alberto Bastianon racconta in meno di 60 secondi su cosa dovrebbero puntare le Pmi secondo Dell EMC per ottenere un reale vantaggio dalla trasformazione digitale.