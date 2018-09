Samsung Galaxy A7, tre fotocamere per non sbagliare mai uno scatto

Tripla fotocamera posteriore intelligente, design elegante e funzionalità fondamentali per la vita di ogni giorno. In questo modo Samsung presenta il nuovo Galaxy A7, l'ultimo nato della serie Galaxy A. Con questo smartphone, la società intende rendere disponibili funzionalità tipiche della fascia più alta in un prodotto più economico. Lo confermano le parole di DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics: "Samsung è impegnata a offrire innovazioni significative a tutti gli utenti della famiglia Galaxy, indipendentemente da chi siano o dove si trovino nel mondo. Ecco perché siamo entusiasti di aggiungere diverse funzionalità innovative per la serie A nel nuovo Galaxy A7, uno smartphone pratico, ma potente, che è stato creato per vivere le esperienze di ogni giorno in maniera comoda e allo stesso tempo straordinaria".

Tripla fotocamera intelligente

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche, Galaxy A7 può usare una fotocamera frontale con obiettivo grandangolare (120°) da 8 MP. In pratica, sfruttando lo stesso angolo visivo dell'occhio umano, il nuovo smartphone cattura il mondo esattamente come lo vedi senza alcuna restrizione. In alternativa, in condizioni di luce intensa o con scarsa luminosità, permette di ottenere foto nitide e chiare grazie a un obiettivo da 24 MP F1.7. Invece, nel caso di ritratti, per avere il massimo controllo sulla la profondità di campo per un efficace effetto sfocato (bokeh) rende disponibile la funzione Messa a fuoco Live, che è abilitata dalla lente da 24 MP e dall'obiettivo di profondità da 5 MP.

La fotocamera intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata e regola il colore, il contrasto e la luminosità per ottimizzare istantaneamente la qualità dell'immagine. Si può poi aggiungere un tocco personale con le emoji AR e nuovi filtri.

Schermo da 6" Infinity Display

Lo schermo è un Super AMOLED da 6’’ FHD+ nel formato Infinity Display, quindi con cornici sottilissime, per offrire una visualizzazione dei contenuti totalmente immersiva. Galaxy A7 supporta poi la tecnologia audio Dolby Atmos, che permette la riproduzione del suono con una collocazione tridimensionale.

Per far risultare più pratico e confortevole il nuovo smartphone, oltre che dell’Infinity Display, Samsung l'ha dotato di un design in vetro di alta qualità e di un sensore di impronte digitali laterale. Tre le colorazioni previste: blu, nero e oro.

Il nuovo Galaxy A7 al lancio avrà già in dotazione funzionalità quali Bixby, Samsung Pay e Samsung Health. Samsung precisa che Galaxy A7 sarà presto disponibile (ma non indica quando) al prezzo di listino 349 euro.

Le caratteristiche del Galaxy A7 in sintesi

Galaxy A7 Schermo 6.0” FHD+ (1080x2220) Super AMOLED Schermo misurato diagonalmente come un rettangolo completo senza tenere conto degli angoli arrotondati Camera Retro: Fotocamera tripla - 24 MP AF (F1.7) - Ultra Wide: 8 MP (F2.4), 120° - Depth: 5 MP(F2.2) Frontale: 24 MP FF (F2.0) Dimensioni 159,8 x 76,8 x 7,5 mm, 168 g AP Octa Core 2,2 GHz Può differire in base ai singoli mercati e operatori telefonici Memoria 4 GB RAM, 64 di memoria interna + slot MicroSD (fino a 512 GB) Batteria 3.300 mAh OS Android 8.0 Rete LTE Cat.6, 2CA Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-B, NFC (opzionale*), Luogo (GPS, Glonass, BeiDou**) * Può differire da paese a paese **La copertura BeiDou può essere limitata. Pagamenti NFC* * Può differire da paese a paese Sensori Accelerometro, lettore di impronte digitali, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luce RGB Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM