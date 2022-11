Zyxel: diplomati 21 studenti del corso ITS Cloud and Data Security Specialist

Lo Skill Shortage – sottolinea lo specialista del networking Zyxel – è diventato una voce significativa nel mondo del lavoro; la mancanza di competenze specifiche, infatti, incide non solo sulla produttività di quelle aziende che hanno bisogno di assumere nuove leve per sviluppare il business o soddisfare ordini e commesse, ma più in generale sull’intero sistema Paese, partendo proprio dalla Pubblica Amministrazione, dove la carenza di adeguate competenze e la difficile reperibilità di personale qualificato sono tra i principali freni all’attuazione del PNRR.

In quest’ottica, infatti, il PNRR ha destinato una somma importante, 1,5 miliardi di euro per la riforma degli ITS, istituti che hanno dimostrato di riuscire a rispondere adeguatamente alla necessità di formare giovani tecnici con competenze specialistiche e in grado di supportare la transizione digitale e lo sviluppo d’impresa 4.0.

La collaborazione tra Zyxel Networks e l’ITS Angelo Rizzoli, attraverso l’expertise del partner tecnologico S.O.Roasi, nasce proprio in risposta a questo problema.

La Fondazione ITS Angelo Rizzoli, infatti, si è avvalsa del supporto specialistico del team S.O.Roasi non solo per l’implementazione dell’infrastruttura di rete in vista della crescita esponenziale dell’offerta formativa, ma anche per mettere a disposizione della didattica expertise e competenze per la formazione di nuovi tecnici specialistici allineati con le attuali esigenze del mercato del lavoro.

È nato così il corso ITS Cloud and Data Security Specialist, i cui 21 studenti, guidati nel loro percorso di specializzazione dal Prof. Giovanni Scudeller di S.O.Roasi, nei giorni scorsi hanno ricevuto la certificazione Zyxel Cloud and Data Security Specialist.

Il corso ha fornito ai ragazzi tutti gli strumenti indispensabili per configurare e gestire gli apparati di rete al fine di soddisfare i vari obiettivi aziendali. A supporto della parte teorica, sono state svolte esercitazioni pratiche proprio sugli apparati Zyxel utilizzati per l’ammodernamento della rete dell’istituto, contribuendo così alla realizzazione di una didattica esperienziale.

Lato hardware, ITS Angelo Rizzoli dispone ora del firewall UTM top di gamma Zyxel ZyWall ATP800. Il progetto “Zero Cavi” ha inoltre permesso alla Fondazione di rimuovere la maggior parte dei cavi di rete da ogni ambiente; affidandosi agli NWA210AX è stato possibile realizzare una WLAN ridondata, in grado di offrire le performance senza compromessi, necessarie per i circa 300 utenti contemporanei della sede centrale di Milano.