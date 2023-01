Zuora lancia nuove soluzioni di fatturazione e riconoscimento dei ricavi basate sul consumo

Zuora, fornitore leader di piattaforme di monetizzazione per aziende a ricavi ricorrenti, ha annunciato nuove soluzioni di fatturazione e riconoscimento dei ricavi basate sul consumo.

Con queste nuove offerte, Zuora (che nell’agosto 2022 ha acquisito Zephr) fornisce ora fatturazione e riconoscimento dei ricavi end-to-end per i prezzi basati sul consumo, offrendo alle aziende una soluzione completa per iterare rapidamente attraverso il quote-to-cash e la contabilità dei ricavi. Combinando le funzionalità di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi, Zuora® offre alle aziende la possibilità unica di raggiungere rapidamente il mercato con modelli di consumo flessibili, il tutto mantenendo il riconoscimento dei ricavi che aiuta le aziende a conformarsi agli standard ASC 606 e IFRS 15.

Con il perdurare di condizioni economiche incerte, è fondamentale per le aziende attingere a strategie di monetizzazione flessibili per offrire servizi con un valore aggiuntivo. Zuora attualmente gestisce la tariffazione a consumo per oltre il 40% dei suoi clienti, che hanno registrato un aumento del 22% della retention netta in dollari e dell’11% della crescita degli abbonati anno su anno rispetto ai loro competitor.

Grazie all’esperienza maturata negli ultimi dieci anni nella fatturazione a consumo per centinaia di aziende, come Zoom e Siemens, Zuora offre numerosi modelli complessi, aiutando le aziende a superare le complessità operative che possono derivare dalla tariffazione a consumo.

“In tutti i settori, gli abbonati continuano a chiedere una flessibilità di prezzo che consenta loro di cambiare spesso abbonamento e di pagare per ciò che consumano”, ha dichiarato Mathangi Ramanathan, Vice President of Product Management e General Manager di Zuora. Le aziende hanno bisogno di agilità per sperimentare rapidamente e spesso, tracciare e riportare i consumi e farli funzionare senza problemi con l’intero ecosistema”. Negli ultimi anni, molte aziende hanno adottato modelli di consumo che vanno oltre il semplice ‘pay-as-you-go’, come un modello di prelievo prepagato o un modello di consumo multi-attributo, che crea ulteriori rischi e complessità per i team finanziari”.

Poiché i consumi sono imprevedibili e possono cambiare di giorno in giorno, o addirittura di minuto in minuto, può essere difficile per i team finanziari avere piena visibilità sui consumi di tutta la base clienti e fare previsioni accurate sui consumi futuri. Questa mancanza di prevedibilità crea rischi e complessità per la rilevazione dei ricavi. Con l’aggiunta di una soluzione specifica per la rilevazione dei ricavi basata sul consumo, Zuora aiuta le aziende a prepararsi meglio e a ridurre i rischi legati alle variazioni che possono verificarsi con i prezzi basati sul consumo.