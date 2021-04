Zscaler investe nel cloud infrastructure e compra Trustdome

Zscaler ha annunciato di aver finalizzato l’accordo per l’acquisizione di Trustdome, società di primo livello nell’ambito delle soluzioni Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).

Il team di sviluppo di Trustdome e la tecnologia CIEM saranno integrati nella piattaforma Cloud Security Posture Management (CSPM) di Zscaler, come parte di Zscaler Cloud Protection (ZCP), fornendo così una soluzione completa per ridurre le superfici di attacco del cloud pubblico e migliorare il livello di sicurezza.

Grazie all’acquisizione, Zscaler amplia la propria presenza a livello globale grazie al suo primo centro di sviluppo in Israele, dove l’azienda prevede di continuare a investire.

Gli ambienti cloud aziendali possono avere centinaia di milioni di permessi distinti, concessi sia alla forza lavoro che ai servizi cloud, compresi i permessi inutilizzati, gli account disattivati e i permessi con configurazioni errate. Se non controllati, questi permessi diventano una porta di ingresso a cui i criminali informatici possono facilmente accedere per infiltrarsi nelle applicazioni in cloud. La piattaforma CIEM di Trustdome aiuta a risolvere questo problema fornendo una governance completa su chi e cosa ha accesso a dati, applicazioni e servizi in ambienti cloud pubblici.

Jay Chaudhry, CEO, presidente e fondatore di Zscale ha dichiarato che la società sta ampliando la sua visione per Zscaler Cloud Protection ,per aiutare i clienti ad adottare in modo sicuro le piattaforme e i servizi del cloud pubblico nel contesto attuale in cui il cloud è prioritario. Secondo il Ceo, l’ingresso di Trustdome e le innovazioni in ambito CIEM consolideranno il portafoglio di offerta per la protezione del cloud applicando i principi del minimo privilegio agli ambienti multi-cloud, fornendo contemporaneamente ai team DevOps la libertà di innovare. Chaudhry ha concluso dichiarando di essere felice di dare il benvenuto al team di Trustdome nella famiglia Zscaler.

La chiusura della transazione è prevista prima della fine del terzo trimestre fiscale di Zscaler ed è soggetta alla soddisfazione delle condizioni di chiusura abituali. I termini della transazione non sono stati resi noti.