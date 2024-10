Zoom presenta le novità della piattaforma, nel segno dell’AI

Zoom Video Communications, in occasione di Zoomtopia 2024, ha presentato le novità della piattaforma di lavoro AI-first per Zoom Workplace e Zoom Business Services che trasformeranno la comunicazione, la collaborazione e la produttività dei team.

Gli annunci di Zoomtopia 2024 includono Zoom AI Companion 2.0, una opzione aggiuntiva per personalizzare AI Companion, Zoom Tasks per aiutare gli utenti a muoversi in tutto Zoom Workplace, e miglioramenti per l’esperienza dei dipendenti e dei clienti.

“In Zoom non stiamo solo ripensando la comunicazione, ma stiamo rivoluzionando l’intera esperienza di lavoro. La nostra visione è creare una piattaforma di lavoro AI-first per la connessione delle persone che permetta ai team di ottenere risultati migliori che mai”, ha dichiarato Eric S. Yuan, fondatore e CEO di Zoom. “Con AI Companion che sta già migliorando la produttività, stiamo aiutando i nostri clienti a trasformare il loro modo di lavorare. Non si tratta solo di un’evoluzione, ma di un ripensamento completo del modo di lavorare nell’era digitale”.

Novità in ambito AI

La mission di Zoom è fornire una piattaforma AI-first per la connessione delle persone. Questo approccio AI-first a Zoom Workplace e Zoom Business Services consente alle persone e ai team di liberare tempo e di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

L’approccio federato di Zoom all’AI consente al suo stack tecnologico di selezionare dinamicamente tra più modelli di AI per fornire risultati di alta qualità. È responsabile e fornisce ai clienti la possibilità di controllo e aiuta gli utenti a migliorare la collaborazione, a ottimizzare il tempo e a stabilire le priorità delle attività in modo efficace.

Inoltre, Zoom AI Companion è incluso senza costi aggiuntivi nei servizi a pagamento degli account Zoom idonei, in modo che gli utenti possano sfruttare i vantaggi dell’AI in tutti i loro flussi di lavoro e migliorare la produttività.

Zoom AI Companion 2.0

Zoom lavora per migliorare continuamente AI Companion, offrendo ai propri clienti l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale più aggiornati e di alta qualità per rendere l’esperienza dell’utente più fluida e produttiva. Le nuove funzionalità di AI Companion 2.0 includono:

Pannello laterale sempre disponibile : gli utenti possono ora interagire con AI Companion tramite un pannello laterale comodo e sempre disponibile, con disponibilità continua in tutto Zoom Workplace, offrendo un’interfaccia utente AI-first che integra perfettamente le UI grafiche e di conversazione per consentire un migliore flusso di informazioni in tutto Zoom Workplace.

: gli utenti possono ora interagire con AI Companion tramite un pannello laterale comodo e sempre disponibile, con disponibilità continua in tutto Zoom Workplace, offrendo un’interfaccia utente AI-first che integra perfettamente le UI grafiche e di conversazione per consentire un migliore flusso di informazioni in tutto Zoom Workplace. Contesto ampliato : AI Companion acquisisce una comprensione contestuale avanzata basata su ciò che l’utente sta guardando nell’ app Zoom Workplace e sulle conversazioni precedenti, per fornire suggerimenti e risposte intelligenti corredati da citazioni.

: AI Companion acquisisce una comprensione contestuale avanzata basata su ciò che l’utente sta guardando nell’ Zoom Workplace e sulle conversazioni precedenti, per fornire suggerimenti e risposte intelligenti corredati da citazioni. Sintesi avanzata : AI Companion è in grado di raccogliere interazioni da tutto Zoom Workplace e, quando è connesso, informazioni da Microsoft Outlook, Gmail, Google Calendar e file caricati da Microsoft Office e Google Docs , per aiutare gli utenti a riassumere i contenuti e le interazioni.

: AI Companion è in grado di raccogliere interazioni da tutto Zoom Workplace e, quando è connesso, informazioni da , per aiutare gli utenti a riassumere i contenuti e le interazioni. Connessione web : AI Companion sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti e di cercare informazioni dal web in tempo reale.

: AI Companion sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti e di cercare informazioni dal web in tempo reale. Attività: AI Companion sarà in grado di rilevare, tracciare e completare le attività in tutti i diversi workload in Zoom Workplace per aiutare gli utenti a essere più produttivi.

AI Companion 2.0 sarà disponibile nelle prossime settimane senza alcun costo aggiuntivo con i servizi a pagamento negli account Zoom Workplace.

Add-on personalizzato per AI Companion

Un nuovo componente aggiuntivo opzionale che consente un’esperienza AI Companion personalizzata e su misura per i singoli clienti per i singoli clienti fornirà un accesso ampliato ai dati delle app oltre ai servizi di posta elettronica e di calendario di Microsoft e Google e alle fonti di dati aziendali aggiuntive per ampliare la knowledge base, consentire la personalizzazione con glossari aziendali, offrire funzionalità di ricerca avanzate, e sarà in grado di agire per conto dell’utente.

Le capacità di personalizzazione contribuiranno a migliorare le prestazioni di AI Companion sull’account del cliente, a migliorare le iniziative di sviluppo del personale con un coach personalizzato e a risparmiare tempo e risorse grazie ad avatar personalizzati. I componenti chiave del nuovo add-on includono:

Esperienza personalizzata con AI Studio : le organizzazioni possono adattare l’esperienza di AI Companion alle proprie esigenze di business con dizionari personalizzati, riepiloghi di riunioni e raccolte di informazioni, contribuendo a migliorare l’accuratezza delle risposte collegandosi alle fonti di dati aziendali.

: le organizzazioni possono adattare l’esperienza di AI Companion alle proprie esigenze di business con dizionari personalizzati, riepiloghi di riunioni e raccolte di informazioni, contribuendo a migliorare l’accuratezza delle risposte collegandosi alle fonti di dati aziendali. Applicazioni di terze parti connesse : è possibile ottenere informazioni complete grazie alla possibilità di collegare fonti di dati di terze parti che si integrano con le funzionalità AI di Zoom per consentire ad AI Companion di ottenere risposte e orchestrare azioni attraverso app di terze parti come Atlassian (Jira & Confluence), Glean, Workday, Zendesk, ServiceNow, Box, Asana, Hubspot, e altri.

: è possibile ottenere informazioni complete grazie alla possibilità di collegare fonti di dati di terze parti che si integrano con le funzionalità AI di Zoom per consentire ad AI Companion di ottenere risposte e orchestrare azioni attraverso app di terze parti come Atlassian (Jira & Confluence), Glean, Workday, Zendesk, ServiceNow, Box, Asana, Hubspot, e altri. Personalizzazione: con l’add-on personalizzato AI Companion, le persone possono anche accrescere le proprie skill con le funzionalità di personal coaching e risparmiare tempo e costi di produzione con gli avatar personalizzati per Zoom Clips, che aiutano gli utenti a scalare la creazione di videoclip e a evitare le riprese multiple grazie all’utilizzo di un’intelligenza artificiale personalizzata.

Le novità di Zoom Workplace

Gestione della giornata lavorativa

Con Zoom Workplace, i dipendenti possono facilmente gestire la propria giornata lavorativa e ottenere di più. Le novità includono: un prodotto AI-first, Zoom Tasks, che utilizzerà AI Companion per aiutare a individuare, consigliare e completare le attività di un utente in base alle conversazioni di Zoom Workplace; miglioramenti di Zoom Phone AI-first, tra cui le query in tempo reale, che forniranno riepiloghi delle chiamate Zoom Phone mentre avvengono, e Zoom Phone voicemail generation, che l’utente può impostare in modo che AI Companion possa creare automaticamente messaggi vocali personalizzati.

Collaborare in modo più efficace

Gli utenti di Zoom Workplace potranno avere riunioni più produttive e collaborare in modo più efficace con Agende delle riunioni e riepiloghi in tempo reale con AI Companion che li aiutano ad assicurarsi che siano trattati gli argomenti più importanti e mantenere le riunioni in linea con i tempi e sfruttare una libreria di avatar preselezionati in Zoom Clips per generare contenuti video professionali a partire dal testo; Zoom Docs offrirà nuove opzioni di condivisione e autorizzazione, nuovi modelli, visualizzazioni aggiornate per le tabelle di dati, API e automazioni del flusso di lavoro e competenze AI Companion.

Questi miglioramenti di Zoom Workplace sono inclusi senza costi aggiuntivi nei servizi a pagamento degli account Zoom Workplace.

Esperienze di persona

Zoom ha annunciato AI Companion for in-person meetings, che fornisce riepiloghi delle riunioni e action item tramite l’app Zoom Workplace su dispositivo mobile. Per le riunioni in ufficio, AI Companion si sta espandendo all’interno di Workspace Reservation per consigliare i giorni in cui recarsi in ufficio in base agli orari di presenza dei colleghi e consigliare le sale in base alla posizione e alle dimensioni, rendendo più facile il coordinamento, la collaborazione con i colleghi e l’ottimizzazione dello spazio in ufficio.

Coinvolgimento dei dipendenti

Le nuove soluzioni di engagement dei dipendenti basate sull’intelligenza artificiale che aiutano a favorire la connessione includono AI Companion per Workvivo, che aiuta a mantenere i dipendenti informati, impegnati e connessi creando contenuti più velocemente, e Workvivo Employee Insights, che aiuta a misurare l’engagement, la felicità e le prestazioni dei dipendenti.

Miglioramenti dei Business Services

La Customer Experience Zoom

Zoom ha introdotto miglioramenti alle soluzioni self-service e ha migliorato le funzionalità di supporto per gli agenti e la gestione per offrire ai clienti un’esperienza di prim’ordine.

Il chatbot self-service di Zoom, Zoom Virtual Agent , ora include il rilevamento multi-intento per gestire i problemi più complessi dei clienti. È in grado di gestire diversi problemi in un singolo engagement e aggiornare automaticamente gli intenti dei clienti sulla base delle tendenze attive o dalle domande più comuni. Zoom sta inoltre lanciando un agente vocale virtuale con intelligenza artificiale per portare le funzionalità di Zoom Virtual Agent nelle chiamate vocali self-service.

, ora include il rilevamento multi-intento per gestire i problemi più complessi dei clienti. È in grado di gestire diversi problemi in un singolo engagement e aggiornare automaticamente gli intenti dei clienti sulla base delle tendenze attive o dalle domande più comuni. Zoom sta inoltre lanciando un agente vocale virtuale con intelligenza artificiale per portare le funzionalità di Zoom Virtual Agent nelle chiamate vocali self-service. Auto Quality Management consente ai supervisori di ottenere una visione completa delle prestazioni degli agenti, assegnando automaticamente un punteggio alle interazioni con i clienti.

consente ai supervisori di ottenere una visione completa delle prestazioni degli agenti, assegnando automaticamente un punteggio alle interazioni con i clienti. Le nuove funzionalità di AI Expert Assist includono guide dinamiche per l’agente. AI Expert Assist analizza il contesto della conversazione, nota quali passi ha già compiuto l’agente e lo guida al passo successivo.

Offerte specifiche per settore

A seconda del luogo di lavoro o del settore, gli utenti hanno esigenze uniche. Per questo Zoom ha annunciato nuove soluzioni su misura per specifici settori e necessità, potenziate dall’intelligenza artificiale.