UC&C Summit 2025 di Wildix: innovazioni AI per le comunicazioni unificate

Wildix, società globale specializzata nel settore delle Unified Communications and Collaboration (UC&C) alimentate dall’intelligenza artificiale, ha concluso il 15 gennaio il suo annuale UC&C Summit, che riunisce migliaia di partner e leader del settore in tutto il mondo. L’evento virtuale ha fornito strategie e soluzioni attuabili per affrontare la rapida evoluzione del mercato dei luoghi di lavoro e delle UC&C, ponendo l’accento sull’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale, sulla crescita dei mercati verticali e sulla channel strategy di Wildix che definisce il mercato.

La presentazione di WMS 7, la piattaforma UC&C di nuova generazione di Wildix, è stata un punto focale del Summit. Progettata per affrontare la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza, WMS 7 integra la trascrizione in tempo reale, strumenti di sintesi intelligenti e un motore di chat potenziato dall’intelligenza artificiale, offrendo una comunicazione continua e una maggiore efficienza operativa. Questa piattaforma riflette l’impegno di Wildix nel potenziare le aziende con soluzioni adatte alle sfide moderne.

“Ogni annuncio, prodotto o progetto che presentiamo ha un unico obiettivo: il successo dei nostri partner e i loro clienti“, ha dichiarato Steve Osler, CEO di Wildix. “Con le funzionalità avanzate di trascrizione e riassunto di WMS 7, le soluzioni di vendita intelligenti di x-bees e gli strumenti di vendita al dettaglio di x-hoppers, stiamo attrezzando i partner per permettere loro di accrescere la propria attività fornendo soluzioni che rispondono alle sfide del moderno ambiente di lavoro. Concentrandoci esclusivamente sul canale, garantiamo ai nostri partner le risorse e gli strumenti di cui hanno bisogno per ottenere risultati reali per i loro clienti“.

Tra gli annunci principali del Wildix Summit 2025:

Lancio di WMS 7 : Integrata con AI, la piattaforma UC&C più avanzata di Wildix è dotata di trascrizione in tempo reale, strumenti di riassunto intelligenti e un motore di chat potenziato, che gestisce la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza per offrire una comunicazione continua ed efficienza operativa.

: Integrata con AI, la piattaforma UC&C più avanzata di Wildix è dotata di trascrizione in tempo reale, strumenti di riassunto intelligenti e un motore di chat potenziato, che gestisce la frammentazione dei sistemi e le crescenti minacce alla sicurezza per offrire una comunicazione continua ed efficienza operativa. x-bees – Migliorare la Sales Intelligence: Dotato di analisi del sentiment in tempo reale, assistenza alle chiamate e reportistica dettagliata, x-bees trasforma il processo di vendita snellendo i cicli e migliorando il processo decisionale . Grazie alla perfetta integrazione con Salesforce , x-bees consente ai partner e ai loro clienti di implementare soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche. Essendo in grado di semplificare i flussi di lavoro e di gestire transazioni di alto livello, x-bees ha incrementato i ricavi ricorrenti del 30%, come dimostrato da partner come Make.Contact, offrendo eccellenza operativa in un mondo sempre più connesso.

– Dotato di analisi del sentiment in tempo reale, assistenza alle chiamate e reportistica dettagliata, . Grazie alla perfetta integrazione con , x-bees consente ai partner e ai loro clienti di implementare soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche. Essendo in grado di semplificare i flussi di lavoro e di gestire transazioni di alto livello, x-bees ha incrementato i ricavi ricorrenti del 30%, come dimostrato da partner come Make.Contact, offrendo eccellenza operativa in un mondo sempre più connesso. Priorità ai canali: Wildix ha ampliato la sua channel strategy con il Sales Elevate Lab , che offre formazione e strumenti avanzati per i suoi partner. Un pool di incentivi da 1 milione di dollari consente ai partner di concludere accordi ad alto impatto, mentre il nuovo team di Sales Engineering fornisce una guida tecnica esperta per gestire opportunità complesse. Questi obiettivi sono supportati da strumenti potenziati della Salesforce Partner Community che semplificano i flussi di lavoro e forniscono informazioni utili per il flusso di lavoro.

Wildix ha ampliato la sua channel strategy con il , che offre formazione e strumenti avanzati per i suoi partner. Un pool di incentivi da 1 milione di dollari consente ai partner di concludere accordi ad alto impatto, mentre il nuovo team di Sales Engineering fornisce una guida tecnica esperta per gestire opportunità complesse. Questi obiettivi sono supportati da strumenti potenziati della Salesforce Partner Community che semplificano i flussi di lavoro e forniscono informazioni utili per il flusso di lavoro. Dispositivi DECT W-AIR: Wildix ha introdotto modelli DECT specializzati , pensati per soddisfare le esigenze di verticali UC&C in crescita come la sanità e l’industria manifatturiera.

Wildix ha introdotto , pensati per soddisfare le esigenze di verticali UC&C in crescita come la sanità e l’industria manifatturiera. x-hopper – Rivoluzionare le operazioni di retail: Gli aggiornamenti di x-hoppers includono il rilevamento dei furti, la gestione delle linee e gli avvisi di sicurezza guidati dall’intelligenza artificiale. Come dimostrato da House of Spells a Londra, queste innovazioni hanno ridotto i furti da 4 episodi settimanali ad appena 1-1,5 in media, migliorando significativamente la customer experience e il coordinamento operativo.

Il Summit ha inoltre celebrato i successi ottenuti grazie alle soluzioni Wildix e alla Channel Strategy al 100%. Stiebel Eltron France, un’azienda produttrice di riscaldamento centralizzato, ha risolto problemi di sicurezza critici utilizzando la piattaforma Wildix.

“Wildix ha trasformato il nostro approccio alla comunicazione e alla sicurezza“, ha dichiarato Dennis Dick, responsabile IT di Stiebel Eltron France. “Garantisce un regolare flusso di operazioni, affrontando al contempo sfide concrete”.

Mentre il mercato UCaaS si avvicina a una cifra di 95 miliardi di dollari per il 2026, e Wildix si impegna a fornire ai partner strumenti avanzati e soluzioni verticali per prosperare in un panorama dinamico. Dalle funzionalità AI di WMS 7 agli x-bee e x-hopper, Wildix consente ai suoi partner di essere leader con innovazione e risultati misurabili.

È possibile riguardare gli highlight dell’evento su YouTube.