Zoom e Mitel lanciano una soluzione ibrida di comunicazione e collaborazione basata sull’AI

Zoom Video Communications e Mitel, leader mondiale nelle comunicazioni aziendali, hanno annunciato il lancio globale di un’esclusiva soluzione cloud ibrida che integra Zoom Workplace e Zoom AI Companion con le piattaforme di comunicazione di punta di Mitel, incluse le sue principali soluzioni di telefonia. Questo segna una tappa importante nella partnership strategica annunciata tra le due aziende a settembre 2024.

Oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare l’adozione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, cercando di mantenere il controllo sulla sicurezza, la continuità operativa e la flessibilità nella modernizzazione delle comunicazioni aziendali. Questa nuova soluzione – spiegano Zoom e Mitel – è stata progettata per soddisfare la crescente domanda di implementazioni ibride per le comunicazioni unificate (UC) da parte delle aziende, offrendo una piattaforma “best-of-both-worlds” che consente alle organizzazioni di fornire comunicazioni mission-critical insieme a una collaborazione di qualità per migliorare la produttività aziendale.

Il rollout in più fasi vedrà la soluzione AI di Zoom integrarsi perfettamente con il software e i dispositivi Mitel esistenti, a partire dalla disponibilità globale per le piattaforme OpenScape Voice e OpenScape 4000 di Mitel. Nelle prossime settimane la disponibilità sarà estesa alle soluzioni MiVoice Business e, entro la fine del 2025, alle soluzioni MiVoice 5000 e MX-ONE. I portafogli di dispositivi come OpenScape CP e la serie Mitel 6900 sono ora certificati Zoom Phone; l’elenco completo dei modelli certificati è disponibile sul sito di supporto di Zoom. È stata inoltre completata la certificazione dell’OpenScape SBC di Mitel, che consente le funzionalità di routing diretto Bring-Your-Own-PBX (BYOP) e Bring-Your-Own-Carrier (BYOC) di Zoom. La certificazione Mitel Border Gateway (MBG) seguirà nelle prossime settimane.

“Le aziende che si trovano a dover gestire i requisiti di connettività per supportare il lavoro ibrido, hanno bisogno di soluzioni che uniscano i vantaggi dell’infrastruttura di comunicazione cloud on-premise o a singola istanza con le esperienze di collaborazione leader del settore di Zoom, offrendo loro il meglio di entrambe le realtà e rendendo le loro organizzazioni a prova di futuro”, dichiara Graeme Geddes, Chief Sales and Growth Officer di Zoom. “La soluzione AI-first fornita da Zoom e Mitel rende le connessioni e le collaborazioni fluide ed efficienti, offrendo al contempo ai clienti la flessibilità di migrare al cloud alle proprie condizioni e con i dispositivi Mitel esistenti.”

“Una recente ricerca ha dimostrato che il 92% delle aziende medio-grandi sta prendendo in considerazione l’implementazione di sistemi ibridi, e per una buona ragione”, ha dichiarato David Petts, Chief Sales Officer di Mitel. “In un ambiente di lavoro in rapida evoluzione come quello odierno, rimanere in contatto tramite video, chat o voce è più importante che mai ed è una parte fondamentale per la pianificazione della continuità aziendale. La partnership strategica di Mitel con Zoom ha prodotto un’offerta che fornisce un accesso continuo a queste soluzioni mantenendo la conformità e il controllo della sicurezza nei casi d’uso, nei settori e nelle aree geografiche più esigenti. L’integrazione dell’AI Companion di Zoom è una combinazione vincente per le organizzazioni che cercano un’esperienza di collaborazione elevata che si adatti davvero alle loro esigenze di comunicazione complessive”.

Strumenti di collaborazione AI-first costruiti per il lavoro moderno

Con l’applicazione Zoom Workplace completamente integrata con la telefonia e i dispositivi sicuri Mitel, gli utenti possono chiamare, incontrarsi e chattare da un’unica soluzione, compresa la possibilità di passare direttamente da una chiamata Mitel a una riunione Zoom. Inoltre, gli utenti possono fare brainstorming di idee, sviluppare contenuti e avviare piani di progetto con Zoom Docs, Zoom Whiteboard, Zoom Clips e altro ancora. AI Companion è presente in tutte le applicazioni per aiutare gli utenti a iniziare la creazione di contenuti, a rimanere concentrati, a dare priorità alle cose importanti e a ottenere rapidamente le risposte.

Con questa soluzione ibrida congiunta, affermano le due aziende, gli utenti possono mantenere un controllo ineguagliabile sulle attività mission-critical come i programmi di rilascio, le configurazioni, gli aggiornamenti, le modifiche di sistema e la telefonia, sfruttando gli investimenti esistenti senza isolamento. Per le organizzazioni che operano in settori specializzati come la sanità, l’industria alberghiera, la pubblica amministrazione e i servizi finanziari, ciò significa poter continuare a sfruttare le esistenti integrazioni verticali certificate da Mitel, nonché i dispositivi e i flussi di lavoro specializzati per i lavoratori di prima linea.

L’architettura ibrida di Zoom e Mitel offre agli utenti un approccio semplice per combinare le funzionalità on-premise con il giusto mix di cloud pubblico e privato, alle loro condizioni e per soddisfare le loro esigenze specifiche. Offre alle organizzazioni la flessibilità, gli strumenti e la resilienza di cui hanno bisogno per rendere i loro sistemi attuali a prova di futuro, mantenendo l’affidabilità durante tutto il processo. Inoltre, utilizzando l’applicazione Zoom Workplace, gli utenti avranno accesso a un’esperienza d’uso moderna e coerente in ogni fase del processo. Se il modello di implementazione UCaaS è quello preferito, gli utenti possono facilmente portare con sé i propri dispositivi Mitel certificati.

Jim Lundy, fondatore e CEO di Aragon Research, conferma che “la partnership Mitel-Zoom cambia le carte in tavola, offrendo alle aziende un percorso verso le comunicazioni ibride con funzionalità di collaborazione e comunicazione basate sull’AI”.

La soluzione è ora disponibile per i clienti di tutto il mondo. È in programma lo sviluppo di ulteriori funzionalità avanzate. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di Mitel.