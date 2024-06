Zeta Service è il payroll provider più conosciuto dagli HR manager

Secondo un recente report il mercato delle soluzioni e dei servizi payroll e HR vale ben 31,6 miliardi di dollari nel 2024 e si stima raggiungerà i 64,5 miliardi entro il 2034 con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 7,40% e un incremento di circa il 104%. Sono infatti sempre più le aziende che optano per l’outsourcing di questi servizi, in quanto semplificano le operazioni e riducono i vincoli amministrativi.

Infatti, secondo quanto emerge da un’indagine di mercato condotta negli scorsi mesi da BVA Doxa per l’azienda di servizi HR Zeta Service, payroll (50%) e welfare aziendale (41%) sono i servizi più acquistati da fornitori esterni, soprattutto tra le aziende più grandi e le multinazionali. Seguono poi la consulenza contabile dei dati paga (34%), la rilevazione delle presenze, trasferte e note spese (29%) e HCM/risorse umane (28%).

Il report, che indaga la percezione del brand presso gli HR manager, evidenzia l’eccellente posizionamento di Zeta Service nell’ambito dei servizi payroll ed HR, risultando il payroll provider tra i più conosciuti e il primo che viene in mente quando si parla di player del settore. Non solo: 8 HR manager su 10 stanno pensando di scegliere i servizi Payroll di Zeta Service. Sono sempre di più infatti le aziende che, oltre a ricercare un servizio Payroll efficiente e affidabile per le persone della propria azienda, che si occupi della gestione delle buste paga e delle presenze, vogliono trovare un Partner che semplifichi e automatizzi i processi amministrativi e gestionali (57%) e che si aggiorni continuamente su normative e contrattualistica (61%).

Fondata nel 2003 e diventata un punto di riferimento nelle Risorse Umane grazie al suo posizionamento per le soluzioni di Payroll e HR Admin, Zeta Service risponde a questi bisogni del mercato e lo fa con efficacia: “Ciò che ci ha permesso di crescere in questi 21 anni è stata certamente la capacità di leggere le esigenze delle aziende – dichiara Ivan Moretti, Co-CEO di Zeta Service –. Un vantaggio che siamo stati in grado di coltivare anche grazie all’eccellenza delle persone che lavorano con noi: oltre 400 collaboratori e collaboratrici in tutta Italia che ascoltano con attenzione i nostri clienti e ci aiutano ad anticiparne le necessità”.

Sempre secondo BVA Doxa, l’azienda si posiziona con un’ottima quota di clienti soddisfatti dei servizi, infatti 9 HR Manager intervistati su 10, tra quelli che hanno avuto o che hanno un’esperienza di servizio con Zeta Service, hanno espresso un’opinione positiva in merito all’esperienza di utilizzo dei servizi. Dati, questi, che trovano conferma nei diversi riconoscimenti ottenuti dall’azienda anche a livello internazionale: nell’ambito dei Global Payroll Awards si è infatti aggiudicata il prestigioso premio “Automation and integration Award 2023”, oltre ad essere menzionata per la categoria “In-country Payroll Provider of the year 2023” come la società più consigliata tra le aziende che operano a livello nazionale.

“Il 2023 è stato un anno importante: abbiamo celebrato i 20 anni di Zeta Service con un’importante premiazione dedicata al nostro core business. E il 2024 non sarà da meno: siamo stati selezionati tra i finalisti in tre categorie prestigiose nell’edizione di quest’anno: ‘In-Country Payroll Provider of the Year’, ‘Payroll Team of the Year’ e ‘Payroll Innovation Award’”, dichiara Ivan Moretti.

Entrando ancora più nello specifico, il report di BVA Doxa evidenzia come il brand si contraddistingua per attributi specifici che gli consentono di essere riconosciuto dal proprio target di riferimento attraverso un’immagine chiara e distinta. Infatti alla domanda “quali di questi brand/partner per servizi/attività in ambito amministrazione associa a…”, sono emerse associazioni sopra la media di mercato per quasi tutti gli item di immagine per Zeta Service.

“I pilastri a sostegno della nostra crescita sono: innovazione, mercato, organizzazione e persone, servizio al cliente. Questi sono gli aspetti da cui passa il percorso per raggiungere i nostri traguardi. Ed è proprio dopo aver consolidato il nostro brand a livello nazionale che dalla fine del 2023 abbiamo deciso di estendere il nostro servizio anche all’estero attraverso Payrocks, l’alleanza internazionale composta da 7 HR e Payroll Provider attivi in 13 Paesi, per un totale di oltre 3.000 dipendenti e circa 1,8 milioni di buste paga mensili. Con ognuno di loro condividiamo il DNA di Zeta Service: offriamo gli stessi servizi e garantiamo la stessa cura e attenzione al cliente”, conclude Moretti.