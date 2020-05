Con il lockdown si passa più tempo a casa e aumenta la fruizione di video in streaming, sia su Tv che sui device: su questo tema, Google ha ricevuto feedback da numerosi inserzionisti che stanno rapidamente adattando le proprie strategie creative e multimediali, in particolare per orientarsi verso le piattaforme di streaming; Big G ha risposto alle nuove esigenze accelerando il lancio di una serie di nuovi strumenti e formati di YouTube.

Nel delineare il nuovo contesto e le mutate esigenze, Debbie Weinstein, Vice President per Global Video & YouTube Solutions di Google, cita un recente report di Comscore che ha evidenziato come oltre 70 milioni di famiglie statunitensi stiano ora eseguendo lo streaming di contenuti sui loro Tv connessi.

Secondo Comscore, evidenzia ancora Debbie Weinstein, YouTube ha la reach e le ore di visualizzazione più elevate tra i servizi di streaming supportati dalla pubblicità e rappresenta un quarto di tutto il tempo di visione di streaming, sia su piattaforme di abbonamento che ad-supported, negli Stati Uniti. Le direttive del lockdown hanno amplificato questo passaggio agli schermi Tv, evidenzia Google, poiché il tempo complessivo di visione è balzato dell'80 percento anno su anno nel marzo 2020.

Oltre il 60 percento degli spettatori che hanno effettuato l'accesso a YouTube sugli schermi Tv, ha reso noto ancora Google, ha visto un video pubblicato negli ultimi 7 giorni. Inoltre, Google ha registrato comportamenti degli utenti diversi quando le persone interagiscono con YouTube sullo schermo della Tv: spesso condividono l’intrattenimento con gli altri, a differenza dell'esperienza più individuale dei dispositivi mobili.

Un recente studio Nielsen commissionato da Google ha rivelato che il 26 percento delle volte più spettatori adulti guardano YouTube insieme sullo schermo della Tv, rispetto al 22 percento della Tv lineare.

Con l'aumento del tempo di visualizzazione e l’afflusso di visitatori giornalieri, e i media mix che fanno sempre più affidamento sullo streaming, per gli inserzionisti diventa più importante che mai misurare l'impatto.

Di conseguenza, Google sta accelerando il lancio di Brand Lift per YouTube sugli schermi Tv. Per gli spettatori, questo significa che i sondaggi saranno ottimizzati per il grande schermo e per l'interattività con un telecomando del televisore, in modo che le persone possano rispondere o saltare il sondaggio in modo facile.

Questo consentirà invece agli addetti al marketing di prendere decisioni informate sulla performance degli annunci e di ottimizzare meglio le campagne di streaming in tempo reale, indipendentemente dal fatto che utilizzino Google Ads o Display & Video 360, sia per campagne basate su prenotazione che su asta.

Brand Lift sarà disponibile nelle prossime settimane per l'app YouTube e all'inizio del terzo trimestre per YouTube Tv.

Alla fine dello scorso anno Google ha lanciato YouTube Masthead sugli schermi Tv, per aiutare gli inserzionisti a raggiungere e creare awareness sull’audience sempre più vasta dello streaming. Gli annunci masthead di YouTube consentono di presentare il brand, così come un prodotto o servizio, in uno spazio che ha grande visibilità nel feed della home page di YouTube. Ciò, su tutti i dispositivi: desktop, mobili e ora anche su schermi Tv.

Quest’anno, ha annunciato ancora Google, l’azienda offrirà un flessibilità ancora maggiore introducendo il popolare formato degli annunci ignorabili per i contenuti trasmessi sugli schermi Tv.