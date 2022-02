Young Entrepreneurs Challenge di Verizon/Unloc, un’italiana fra i 5 finalisti

Fra i 5 finalisti che parteciperanno alla serata finale della Young Entrepreneurs Challenge di quest’anno, in lizza per vincere il premio di 11.000 euro anche l’italiana Lisa Rossi.

Young Entrepreneurs Challenge di Verizon/Unloc, un concorso annuale online sull’imprenditoria tecnologica per i giovani di tutta Europa, ha annunciato i cinque finalisti che si sfideranno per il Gran Premio del valore di 10.000 sterline/11.000 euro. Questo include anche finanziamenti, tutoraggio e un pacchetto tecnologico, nonché l’ingresso al vertice One Young World 2022 in programma a Tokyo dal 16 al 19 maggio.

I finalisti presenteranno le loro idee in diretta a una giuria di esperti durante l’evento conclusivo che si terrà da remoto il 1° marzo 2022.

I finalisti della Young Entrepreneurs Challenge

Nick Cotter(Irlanda) – Cotter Agritech: Una soluzione hardware/software brevettata e progettata per diminuire l’uso di prodotti chimici in agricoltura, migliorando al contempo la produttività e la redditività. Punta a ridurre la manodopera, i costi e la resistenza ai farmaci associati al tradizionale controllo a tappeto dei parassiti, passando all’applicazione di un trattamento più puntuale per le diverse tipologie di animale.

Harry Gadsby (Regno Unito) – Ango: Un sistema progettato per aiutare i consumatori a identificare i prodotti sostenibili durante gli acquisti online. Ango mostra consigli specifici sui prodotti e, ove possibile, applica uno sconto per renderli più economici e più accessibili, contribuendo a rendere la vendita al dettaglio un’esperienza più green.

Naomi McGregor(Regno Unito) – Movetru: Un dispositivo wearable data driven con sensori progettati per monitorare la postura fisica e la forma. Il device si concentra sulla parte inferiore del corpo al fine di ottimizzare le prestazioni, prevenire lesioni e ridurre i tempi di recupero delle lesioni fisiche.

Lisa Rossi(Italia) – SoundLence: Una cuffia industriale che mira a limitare il rumore ambientale indesiderato sul posto di lavoro. Un algoritmo ‘impara’ quali suoni filtrare e quali far passare, consentendo all’utente di annullare i rumori come i macchinari e di concentrarsi su suoni importanti come voce, allarmi e veicoli in movimento.

Alex Witty(Regno Unito) – Compound: Un’iniziativa per riciclare i rifiuti del provenienti dal settore degli sport motoristici come i pneumatici e convertirli in filamenti di gomma e resina per produrre calzature alla moda tramite solette reticolari stampate in 3D. L’obiettivo è ridurre i metodi di produzione ad alta intensità di carbonio, diminuire al minimo l’uso di materiale ed evitare che gli pneumatici vengano inceneriti inutilmente col rischio di incrementare l’inquinamento ambientale.

La Young Entrepreneurs Challenge di Verizon/Unloc mira a incoraggiare e attrarre i giovani imprenditori di domani. Il concorso sfida i giovani a riflettere su tecnologia, salute, ambiente e sostenibilità e a proporre la loro idea imprenditoriale tech per migliorare e supportare la vita di altre persone.

«Questo concorso continua ad attrarre giovani talenti straordinari da tutta Europa e quest’anno non fa eccezione», commenta Scott Lawrence, Group Vice President di Verizon Business in Europa. «Le innovative idee di business presentate coprono una vasta gamma di settori e tematiche. È fondamentale continuare a sostenere e coltivare questi imprenditori in erba, poiché saranno i leader aziendali di successo di domani. Non vediamo l’ora che arrivi la serata finale per vedere questi progetti in azioni».

«Ogni anno abbiamo sempre più candidati da tutta Europa e idee imprenditoriali più concrete e specifiche presentate dai giovani che fanno domanda», ha affermato Hayden Taylor, amministratore delegato di Unloc. «Quest’anno, il coinvolgimento che abbiamo registrato da parte college, università e organizzazioni è stato a dir poco spettacolare e ci ha permesso di interagire direttamente con i giovani, dando loro davvero il supporto e la fiducia per candidarsi. La qualità delle candidature quest’anno è così alta che sarà davvero difficile per i giudici scegliere un vincitore tra i nostri fantastici finalisti».

Oltre al premio per il primo classificato, gli altri quattro finalisti riceveranno ciascuno 1.000 sterline di finanziamento, oltre a un piano di sviluppo individuale e una serie di corsi di perfezionamento di primo piano per supportarli al meglio nella fase d’avvio dei loro progetti.

Per maggiori informazioni sulla Young Entrepreneurs Challenge è possibile visitare il sito ufficiale