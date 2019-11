Xerox sarebbe intenzionata ad acquistare HP

Fonti americane, Wall Street Journal in testa, riportano che Xerox sta valutando la possibilità di presentare un'offerta in contante e azioni per acquistare Hp e integrarne il business di personal computer e stampanti.

Il valore dell'operazione è stimato in 27 miliardi di dollari.

Secondo il Wall Street Journal l'operazione è stata discussa e approvata nell'ultimo consiglio di amministrazione di Xerox, ma non è stata ancora presentata un'offerta formale.

La combinazione tra i due gruppi creerebbe sinergie, visto che anche Xerox è attiva nella produzione di stampanti e sistemi multifunzione.

Non ci sono conferme ufficiali da parte delle società interessate.

Nel frattempo Xerox ha annunciato che cederà la quota di partecipazione del 25% in Fuji Xerox, la joint venture creata con Fujifilm.

+++ Articolo in aggiornamento +++