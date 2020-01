Xerox, l’acquisizione di HP è più vicina?

Xerox ha inviato oggi una lettera al Consiglio di Amministrazione di HP Inc. che conferma di aver ottenuto 24 miliardi di dollari di impegni di finanziamento vincolanti da Citi, Mizuho e Bank of America per completare l’acquisizione di HP.

La lettera, firmata da John Visentin, Vice Presidente e CEO di Xerox Holdings Corporation, risponde ai dubbi manifestati da HP riguardo “la nostra capacità di raccogliere il capitale necessario per finanziare la nostra proposta“, sostenendo che “abbiamo sempre sostenuto che la nostra proposta non è soggetta a contingenze di finanziamento, ma per fugare ogni dubbio, abbiamo ottenuto impegni di finanziamento vincolanti (che non sono soggetti ad alcuna condizione di due diligence) da Citi, Mizuho e Bank of America. La mia offerta è di incontrarmi con voi di persona, con o senza i vostri consulenti, per iniziare a negoziare questa transazione.”