Il colosso dei chip di Santa Clara ha svelato la sua ultima gamma di processori Intel Xeon W e Core serie X.

I nuovi prodotti sono presentati come chip sviluppati per offrire le prestazioni nel computing e l’accelerazione dell’intelligenza artificiale di cui hanno bisogno gli utenti avanzati di Pc e i professionisti creatori di contenuti.

I nuovi processori Intel Xeon W-2200 e Core X-series, informa l’azienda, saranno disponibili a partire da novembre e non rappresenteranno l’unica novità in arrivo da Santa Clara. Intel ha infatti annunciato anche un nuovo pricing per la gamma Intel Core serie S.

Destinati al comparto dei Pc desktop high-end e delle workstation mainstream, i nuovi processori Xeon W-2200 e serie X offrono l'accelerazione d’intelligenza artificiale mediante l'integrazione di Intel Deep Learning Boost. Questa tecnologia consente un incremento nell'inferenza d’intelligenza artificiale, sostiene l’azienda, di 2,2 volte superiore rispetto alla generazione precedente. Inoltre, include la tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0, che è stata ulteriormente migliorata per aiutare i software, per esempio di simulazione e modellazione, a eseguire quanto più velocemente possibile identificando e dando la priorità ai core più veloci disponibili.

Dedicata in prima battuta ai creator professionisti, la piattaforma Intel Xeon W-2200 include otto nuovi processori (W-2295, W-2275, W-2265, W-2255, W-2245, W-2235, W-2225 e W-2223) con capacità progettate per supportare task di data science, effetti visivi, rendering 3D, CAD 3D complesso, sviluppo di intelligenza artificiale e implementazioni edge.

Questi processori possono essere utilizzati in varie configurazioni di form factor, da desktop di piccole dimensioni a Pc tower, e includono funzionalità di sicurezza e affidabilità integrate.

I prezzi dei nuovi processori Intel Xeon W vanno dai 294 dollari ai 1.333 dollari. Danno dunque ai partner dell’azienda di Santa Clara la possibilità di offrire un ampio ventaglio di opzioni di prodotti workstation ai propri clienti.

Maggiori informazioni sui nuovi Xeon W-2200 sono disponibili sul sito Intel.

Dedicati a un’utenza composta da liberi professionisti, prosumer e appassionati, i nuovi processori Core serie X offrono prestazioni con la flessibilità aggiuntiva delle funzionalità di overclocking. La serie include quattro modelli (i9-10980XE, i9-10940X, i9-10920X e i9-10900X) particolarmente adatti per flussi di lavoro avanzati quali l’editing di foto e video, lo sviluppo di giochi e l’animazione 3D. Inoltre, i nuovi processori Core X-series offrono funzionalità avanzate come Intel Performance Maximizer.

I prezzi della nuova serie X vanno da 590 dollari a 979 dollari, rendendo questi processori più accessibili per i creatori di contenuti che necessitano di eseguire carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo rispetto ai processori desktop Intel più comuni.

In aggiunta ai nuovi Xeon serie W e Core X-series, Intel ha anche ritoccato i prezzi dei processori Core serie S senza grafica integrata, con il nuovo pricing da subito effettivo sui processori desktop Core di nona generazione attualmente sul mercato.