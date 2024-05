Workday sceglie Fabrizio Rotondi come nuovo Country Manager per l’Italia

Workday ha annunciato la nomina di Fabrizio Rotondi in qualità di Country Manager per l’Italia. Succede nella carica ad Augusto Abbarchi.

Questa nomina rafforza l’impegno di Workday nel promuovere la crescita e l’eccellenza nel mercato italiano, avendo tra i propri clienti Venchi, Iliad Italia, Assist Digital e Sace. Con la sua comprovata leadership orientata alle persone e la profonda conoscenza della cultura e dei valori dell’azienda, Fabrizio guiderà la crescita di Workday in Italia, lavorando con il team per supportare le organizzazioni italiane nella loro trasformazione aziendale.

“Come leader, credo che il successo di Workday sia guidato dalla nostra cultura orientata alle persone: ci impegniamo a fare meglio ogni giorno per il successo dei nostri partner, cercando di raggiungere l’eccellenza nel servizio al cliente”, ha dichiarato Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday Italia. “Questa nomina rappresenta un’opportunità straordinaria per guidare l’azienda in un momento di grande trasformazione economica e digitale del nostro Paese. Sono fermamente convinto del potenziale delle soluzioni innovative e responsabili di Workday, basate sull’Intelligenza Artificiale, nel supportare le aziende italiane nella loro trasformazione HR e Finance e nel migliorarne la competitività“.

Fabrizio ha una comprovata esperienza di successo nel settore tecnologico e lavora con Workday da oltre sette anni. Inizialmente ha guidato il team Industry e il team Value Management in EMEA e in APJ e, più recentemente, ha ricoperto la posizione di Chief Operating Officer in EMEA South. Prima di entrare in azienda, Fabrizio ha lavorato in posizioni di leadership in altre importanti realtà del settore della tecnologia.

