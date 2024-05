SAP conferma Christian Klein come CEO: avanti insieme fino a fine 2028

SAP ha annunciato di aver prolungato il contratto del CEO e membro del comitato esecutivo Christian Klein per tre anni, fino alla fine del 2028.

L’azienda ha inoltre rafforzato il ruolo di Klein, rendendolo presidente del Comitato esecutivo, dove in precedenza era relatore. Klein è entrato a far parte del Consiglio esecutivo di SAP nel 2018 ed è stato nominato co-CEO nell’ottobre 2019 prima di essere nominato unico CEO di SAP SE nell’aprile 2020.

“Nel suo ruolo di CEO, Christian Klein ha guidato con coerenza la trasformazione di SAP in un’azienda cloud“, ha dichiarato il professor Hasso Plattner, presidente del Consiglio di sorveglianza di SAP SE. “Desidero ringraziare Christian Klein per il suo eccezionale contributo al successo di SAP. Con la proroga anticipata del suo contratto e l’ulteriore rafforzamento della sua posizione, stiamo chiaramente sottolineando il suo ruolo importante nella trasformazione in corso di SAP. Siamo convinti che ciò getterà le basi per la continua crescita di SAP in un settore IT altamente dinamico.”

“Desidero ringraziare il Consiglio di Sorveglianza di SAP per la fiducia accordatami. Non vedo l’ora di continuare la forte collaborazione con i miei colleghi dell’Executive Board di SAP e con i nostri dipendenti, partner, clienti e investitori”, ha affermato Klein. “Insieme, abbiamo guidato con successo la nostra strategia ed è un privilegio guidare SAP nel suo percorso per diventare l’azienda numero uno nel campo delle applicazioni aziendali e dell’intelligenza artificiale”.

Klein ha iniziato la sua carriera in SAP nel 1999 come studente. Dopo aver ricoperto diverse posizioni in tutta l’azienda, tra cui chief financial officer di SAP SuccessFactors e chief controlling officer di SAP, nel 2016 è stato nominato chief operating officer di SAP, ruolo in cui ha continuato fino al 2021.