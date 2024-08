Workday Payroll fornito da Strada, intelligenza artificiale per le risorse umane e le buste paga

Workday, fornitore di soluzioni che aiutano le organizzazioni a gestire le proprie persone e il denaro, e Strada (in precedenza l’attività di servizi professionali e paghe di Alight Solutions), un’azienda abilitata dalla tecnologia e alimentata dalle persone che unisce tecnologie di ultima generazione e ingegno umano, hanno annunciato la disponibilità a livello globale di Workday Payroll fornito da Strada.

Questa nuova soluzione globale per le risorse umane e le buste paga, alimentata dall’intelligenza artificiale, offre alle organizzazioni una visione unificata dei dati finanziari, delle risorse umane e delle buste paga per migliorare l’accuratezza dei dati, supportare gli sforzi di conformità e informare sulle iniziative strategiche che guidano la crescita e il successo dell’azienda.

“Ampliando la nostra partnership di lunga data con Strada, stiamo rendendo possibile a un maggior numero di organizzazioni in tutto il mondo di sperimentare la potenza di una soluzione unificata per le risorse umane e le buste paga,” ha dichiarato Matthew Brandt, vice presidente senior per i partner globali di Workday. “Riunire queste funzioni critiche – con l’intelligenza artificiale al centro – consente ai clienti di Workday di prendere decisioni migliori e più consapevoli per far progredire la loro forza lavoro e il loro business”.

Con Workday Payroll fornito da Strada, i clienti possono:

Sfruttare l’intelligenza artificiale per analizzare e interpretare grandi quantità di dati sulle risorse umane e sulle buste paga per fornire informazioni predittive, anticipare le tendenze e prendere decisioni migliori, basate sui dati.

per fornire informazioni predittive, anticipare le tendenze e prendere decisioni migliori, basate sui dati. Personalizzare il livello dei servizi di payroll per Paese per supportare le normative locali e semplificare il supporto alla conformità in tutte le regioni.

per Paese per supportare le normative locali e semplificare il supporto alla conformità in tutte le regioni. Fornire ai dipendenti di tutto il mondo l’accesso self-service ai dati delle buste paga all’interno di Workday – comprese le ritenute fiscali, le buste paga, i dati demografici dei dipendenti e altro ancora – eliminando la necessità di molteplici integrazioni e sistemi di payroll.

“Poiché le organizzazioni globali si trovano ad affrontare sfide in continua evoluzione per quanto riguarda le buste paga – normative mutevoli a livello geografico, forza lavoro sempre più distribuita e aspettative dei dipendenti in continua evoluzione – la necessità di una soluzione agile e completa per le buste paga è fondamentale per il successo aziendale”, ha dichiarato Luca Saracino, responsabile del settore payroll e servizi professionali di Strada. “Quest’ultima pietra miliare con Workday approfondisce ulteriormente il nostro rapporto di lunga data, consentendoci di offrire la nostra soluzione HR e payroll completamente integrata a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo.”

Workday ha annunciato anche Global Payroll Connect, una soluzione unificata di payroll globale in grado di connettersi senza problemi con i fornitori di payroll – tramite integrazioni API precostituite – per offrire un’esperienza di payroll globale end-to-end all’interno di Workday.

Nell’ambito dell’ampliamento della partnership, Strada è uno dei partner early adopter che utilizzano Global Payroll Connect.

Workday Payroll fornito da Strada è ora disponibile per i clienti di Workday Human Capital Management (HCM).

Global Payroll Connect sarà disponibile per i clienti e i partner Workday nell’ottobre 2024.