Workday e TechWolf innovano lo skill management dei dipendenti basato sull’AI

Workday – piattaforma enterprise che aiuta le organizzazioni nella gestione finanziaria e delle risorse umane – ha annunciato che implementerà l’intelligenza artificiale di TechWolf per l’analisi delle competenze della propria forza lavoro globale, composta da oltre 20.400 dipendenti.

Questa integrazione, spiega l’azienda, contribuirà ad arricchire i dati sulle skill di Workday offrendo ai dipendenti strumenti avanzati per gestire i propri profili professionali e favorire la crescita della loro carriera.

Supportato da Workday Illuminate, Workday Skills Cloud consente alle organizzazioni di ottimizzare la propria forza lavoro, allineando le skill agli obiettivi strategici aziendali, promuovendo la mobilità interna e supportando iniziative di upskilling per colmare il gap di competenze e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

TechWolf completerà l’attuale offerta di Workday sfruttando l’AI per individuare le skill dei dipendenti attraverso informazioni contenute in sistemi come Salesforce e Jira.

Visualizzando le competenze suggerite direttamente nel flusso di lavoro, i dipendenti potranno rivedere e aggiornare rapidamente il proprio profilo su Workday. Questo darà loro la possibilità di migliorare lo sviluppo della propria carriera grazie a un’efficace corrispondenza tra formazione e opportunità di lavoro, agevolando al contempo l’allineamento delle competenze della forza lavoro agli obiettivi strategici dell’azienda.

Inoltre, l’implementazione della tecnologia di TechWolf migliorerà la mappatura delle competenze dei dipendenti, l’aggiornamento automatico dei profili e permetterà una pianificazione più intelligente.

TechWolf è stata anche nominata Workday Innovation Partner. Questa nomina riflette il ruolo di TechWolf nella fornitura di soluzioni che aiutano le organizzazioni a prosperare in un mondo sempre più incentrato sulle competenze. L’API Skill Engine di TechWolf è ora disponibile su Workday Marketplace, che offre ai clienti Workday un facile accesso alle soluzioni realizzate da Workday e dai suoi partner.