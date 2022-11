Wolters Kluwer: Genya e la carica dei magnifici tredici

Ad oggi sono 13 le soluzioni specialistiche che fanno parte dell’ecosistema Genya di Wolters Kluwer. Una soluzione olistica per trasformare il professionista in consulente

La dotazione digitale per un professionista è fondamentale per poter sia assolvere agli obblighi imposti dagli adempimenti ma anche per ottenere quanti più dati e informazioni possibili per sviluppare l’attività a più alto valore aggiunto della consulenza.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato un intero progetto partendo dall’assunto che per l’evoluzione della professione servissero tanta semplicità d’uso, tanta automazione e fonti inesauribili di dati e informazioni per elaborare e sviluppare le migliori strategie a sostegno della clientela.

L’architettura del Progetto Genya è stata concepita per permettere all’utilizzatore (il commercialista) di essere all’interno di un ecosistema nel quale interagire in modo semplice con una moltitudine di soggetti (agenzia delle entrate, banche, il proprio cliente, ecc.) ed è stata appositamente disegnata per il cloud,

Accessibile da qualunque dispositivo (desktop, notebook, tablet e smartphone) e su ogni sistema operativo Genya significa operatività, ricerca e monitoraggio di dati e informazioni, così essenziali per la gestione sia dello Studio sia delle imprese clienti dello Studio.

Iniziamo dal portale. Genya OneClick permettere al professionista di stabilire con i propri clienti un rapporto di condivisione, interazione e collaborazione. Il portale si compone di diversi servizi tra i quali MyDesk che consente in tempo reale il preciso e dettagliato tracciamento di messaggi, informazioni, dati e documenti. O ancora Consegna Fatture che permette allo studio di trasformare automaticamente le fatture dei clienti in registrazioni contabili.

Non si può non citare Genya Fattura SMART, la soluzione di Genya nata per gestire il processo di fatturazione elettronica, sia attivo che passivo, in modo completamente automatizzato, completo ed integrato. Lo studio potrà proporre al proprio cliente uno strumento in grado di emettere, ricevere ed inviare fatture, semplificando la gestione delle registrazioni contabili.

Genya Corrispettivi SMART è la soluzione presente nel portale di collaborazione Genya OneClick che permette di recuperare e importare automaticamente in contabilità i dati dei corrispettivi telematici dei clienti dotati di Registratore Telematico, minimizzando così perdite di tempo ed errori.

Genya Conservazione non solo assolve gli obblighi di conservazione a norma delle fatture ma offre al contempo un servizio in grado di archiviare e conservare digitalmente tutti i documenti fiscali per cui vige l’obbligo di disporre una copia originale.

La parcellazione è un’attività molto importante all’interno dello Studio e Genya Parcellazione permette in modo semplice e veloce di rilevare, valorizzare e fatturare ai clienti le prestazioni effettuate. I documenti di Proforma, Parcella, Nota di credito e acconto, vengono generati in base alle prestazioni registrate e ai compensi calcolati

Genya Telematici automatizza tutto il processo e guida il professionista passo passo, dall’importazione, al controllo e invio di dichiarazioni e deleghe all’Agenzia delle Entrate, fino al recupero delle ricevute e archiviazione del fascicolo.

Genya Studio è una funzionalità all’interno dell’ecosistemaGenya realizzata per supportare puntualmente l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello Studio. Un vero e proprio ERP di Studio col quale ad esempio è possibile pianificare la fatturazione periodica, controllata in tempo reale con le attività effettivamente svolte dal professionista, ed effettuare analisi sulla marginalità per verificare il costo dei servizi verso il loro rendimento.

Genya Bilancio è molto di più di una soluzione software per la gestione e l’analisi del bilancio. La soluzione permette il monitoraggio delle performance di business dei clienti in tempo reale, gli indicatori di performance, il flusso di lavoro e il rilevamento dei tempi e le attività svolte.

Genya Bilancio è ideale sia per i Professionisti sia per le Aziende che effettuano l’analisi di bilancio internamente e consente di redigere, in modo facile e veloce, i bilanci d’esercizio annuali, infrannuali, simulati o straordinari, producendo automaticamente tutta la documentazione.

Con Genya Contabilità tutti i dati dei clienti sono sempre aggiornati e fruibili su ogni dispositivo.

La presenza di un cruscotto permette al professionista di tenere sotto controllo l’andamento dei clienti, l’avanzamento lavori, gli indici principali di performance ed effettuare automaticamente analisi e benchmarking.

Genya Dichiarativi, sviluppato in ambiente cloud e integrato con contabilità e bilancio, risolve la gestione e la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. La user interface intuitiva, l’analisi delle performance e il flusso di lavoro guidato rendono Genya Dichiarativi una soluzione semplice e intuitiva.

Genya CFO permette di valutare la situazione economico-finanziaria delle aziende, nonché di prevenire segnali di crisi e di gestirli, garantendo la continuità aziendale. L’innovativa soluzione è stata sviluppata per quegli studi che intendono fornire un servizio ai propri clienti per la diagnosi dello stato delle attività dell’azienda, diventando un vero e proprio CFO in outsourcing.

Dunque un Progetto a 360 gradi che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia non smetterà di sviluppare continuando a prevedere le direttrici di sviluppo che la professione dei commercialisti prenderà e cercando di offrire l’innovazione digitale necessaria alla massima produttività con il minimo impegno applicativo.