Windows 10, arrivano nuove opzioni per taskbar, display e videocamere

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 21354 per gli iscritti al programma Windows Insider nel canale Dev.

La prima novità riguarda le nuove opzioni di personalizzazione per le notizie e gli interessi sulla barra delle applicazioni di Windows 10.

Microsoft sta continuando a sviluppare questa esperienza sulla base dei suggerimenti dei Windows Insider e ora ha annunciato una nuova serie di funzioni in fase di rilascio.

Ora, nella build Insider Preview del sistema operativo, quando l’utente passa il mouse sul meteo sulla taskbar, vedrà apparire un nuovo pulsante per gestire gli interessi, nella parte superiore della finestra.

Questo pulsante consente di accedere a una nuova esperienza di personalizzazione a pagina intera, dove è possibile scegliere gli argomenti che interessano di più.

I nuovi utenti potrebbero anche vedere una scheda di personalizzazione nel loro feed che li aiuta a iniziare a utilizzare questa funzionalità.

La casella di ricerca in alto nella pagina consente di cercare gli argomenti o i publisher che vogliamo seguire. È anche possibile scoprire gli interessi sfogliando tra le categorie, tra cui diversi tipi di notizie, intrattenimento e argomenti sportivi.

Quando si seleziona un argomento da seguire, verranno mostrate più storie su di esso nel feed, non appena saranno disponibili. È poi possibile gestire gli argomenti seguiti in qualsiasi momento.

Queste nuove esperienze di personalizzazione non sono disponibili ovunque, ma in alcuni mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, India e Australia: comunque, il rollout globale è in corso, ha annunciato Microsoft.

Nella nuova build di preview di Windows 10, Microsoft ha poi introdotto miglioramenti alle impostazioni dello schermo.

Il controllo adattivo della luminosità dei contenuti aiuta a migliorare le prestazioni della batteria del Pc, ma con il compromesso di una minore qualità dell’immagine.

Può infatti causare cambiamenti di luminosità che distraggono e interferiscono nelle esperienze d’uso in cui la qualità dell’immagine è di grande importanza, come per i professionisti creativi che hanno bisogno della massima precisione dei colori.

Pertanto, la possibilità di disattivare il controllo adattivo della luminosità è stata una funzionalità molto richiesta, ha sottolineato Microsoft, e ora gli utenti del programma Windows Insider la avranno a disposizione direttamente nelle impostazioni dello schermo (nel caso in cui il proprio sistema supporti tale opzione).

Nella nuova Insider Preview di Windows 10 c’è anche una nuova pagina di impostazioni delle videocamere su cui Microsoft ha sottolineato di essere al lavoro da tempo.

Questa offre agli utenti la possibilità di aggiungere e rimuovere videocamere e configurare le impostazioni predefinite dell’immagine di ciascuna di esse.

Windows 10 Insider Preview Build 21354 introduce poi altri miglioramenti al sistema operativo e alle app, nonché modifiche minori e fix.