Microsoft ha rilasciato nuove Insider Preview Build sia per Windows 10 20H1 nel Fast Ring sia per Windows 10 19H2 nello Slow Ring.

Per quanto riguarda Windows 10 Insider Preview Build 18970 (20H1), versione di anteprima resa disponibile per gli Insider nel Fast Ring, la principale novità riguarda una nuova user experience tablet per gli utenti di Pc convertibili 2-in-1.

Microsoft, con questa build, ha infatti iniziato il roll out, in fase beta, di una nuova esperienza tablet per Pc convertibili 2-in-1. Questa nuova user experience è progettata per consentire, agli utenti che accedono alla modalità tablet, di rimanere nel familiare ambiente desktop senza alcuna interruzione, bensì con accorgimenti che servono a migliorare l’utilizzo touch.

Tra questi, Microsoft cita innanzitutto una maggiore spaziatura tra le icone della taskbar, la cui casella di ricerca è stata anch’essa compressa in un'icona. Inoltre, il File Explorer ora passa a un layout ottimizzato per il touch e la tastiera touch viene richiamata automaticamente quando l’utente tocca i campi di testo.

Sempre nell’ambito delle modifiche dell’esperienza tablet, Microsoft ha apportato alcune piccole modifiche alla sezione tablet delle impostazioni. Questa nuova user experience, ha spiegato Microsoft, è in faso di rilascio graduale ed è attualmente disponibile per una parte degli Insider, man mano che l’azienda ne valuta la qualità, con il contributo del feedback degli utenti che partecipano alle anteprime.

Windows 10 Insider Preview Build 18970 (20H1) introduce anche una nuova opzione nella procedura di reset e recovery del Pc. Nella fase di ripristino del Pc, ora gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra il download dal cloud di Windows o l’esecuzione di una reinstallazione locale. La nuova build prosegue inoltre il roll out della nuova esperienza Cortana e introduce cambiamenti, fix e miglioramenti generali.

Microsoft ha anche rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 18362.10019 (19H2) per tutti gli Insider nello Slow Ring. A tal riguardo, in un post sul blog del Windows Insider Program, consultabile a questo link, Microsoft offre anche una spiegazione del perché il numero di build della 19H2 nello Slow Ring è diverso da quello del Release Preview Ring.

Maggiori informazioni sulle ultime build di Windows 10 sono disponibili sui blog di Windows, a questo link.