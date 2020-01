Nell’annunciare il rilascio per i Windows Insider nel Fast ring della nuova versione di anteprima Windows 10 Insider Preview Build 19546, Microsoft descrive la principale nuova funzionalità come una delle top feature request nel Feedback Hub, l’app che serve appunto a inviare feedback per chiedere aggiunte o segnalare possibili miglioramenti.

Si tratta di un aggiornamento dell'app Calcolatrice di Windows 10, stiamo sempre naturalmente parlando della build di preview per gli Insider, con un'anteprima della nuova modalità grafica.

L'aggiunta del supporto per la rappresentazione grafica è utile per molti utenti e questa funzione è essenziale ad esempio per gli studenti che stanno iniziando a esplorare l'algebra lineare, sottolinea Microsoft. Questa funzione può aiutare gli studenti ad apprendere la matematica migliorando la comprensione concettuale e l’attitudine stessa nei confronti della materia.

Tra le opzioni della nuova modalità grafica dell’app Calcolatrice, c’è la possibilità di inserire più equazioni in modo da poter confrontare i grafici l'uno con l'altro e visualizzare le interazioni tra le linee. È inoltre possibile personalizzare lo stile delle linee e la finestra di visualizzazione del grafico in base alle proprie esigenze e preferenze.

Ancora: se l’utente inserisce un'equazione con una variabile secondaria, come ad esempio “y = mx + b”, sarà in grado di manipolare facilmente le variabili in modo da poter capire in modo istantaneo in che modo le modifiche all'equazione influiscono sul grafico.

La modalità grafica dell’app Calcolatrice consente poi di tracciare i grafici con il mouse o la tastiera per comprendere meglio la relazione tra le variabili nell'equazione sul grafico. È anche possibile analizzare le equazioni per meglio identificare le caratteristiche chiave del grafico, come le intercette x e y.

Un’altra novità per gli Insider è la disponibilità, per ora in versione beta tramite Microsoft Store, dell'app Indexer Diagnostics, che è stata progettata per migliorare la comprensione delle funzionalità di ricerca, nonché per aumentare la capacità di troubleshooting e il supporto per problemi generali di Windows Search.

Lo strumento, ha informato Microsoft, continuerà a essere migliorato con l’aggiunta di più funzionalità nel tempo, come di consueto anche seguendo il feedback degli Insider.

Inoltre, come sempre accade per le build di anteprima destinate ai Windows Insider, anche quest’ultima versione porta con sé una serie di fix, miglioramenti e modifiche secondarie.