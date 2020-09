Windows 10, la Insider Preview Build 20206 rinnova l’esperienza di input

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 20206 ai Windows Insider iscritti al Dev Channel, con diverse novità riguardanti le funzionalità di input del testo e con la voce.

Tra queste, c’è un miglioramento del design della tastiera virtuale touch, di cui alcuni Insider inizieranno a vedere il roll-out sul proprio Pc.

Il design aggiornato include un refresh all’estetica e molte altre piccole modifiche, tra cui un aggiornamento alle dimensioni e al layout dei tasti, ideato per ottimizzare il comfort e l’accuratezza della digitazione.

Tra i cambiamenti di rifinitura apportati da Microsoft, ci sono ad esempio nuovi suoni e animazioni alla pressione dei tasti. Poi, per coloro che preferiscono tenere la tastiera disancorata, l’opzione è ora più agevolmente accessibile ed è possibile spostare facilmente la tastiera utilizzando l’area di presa nella parte superiore.

Ancora: tutte le voci nel menu delle impostazioni dispongono ora di etichette per una maggiore chiarezza delle opzioni disponibili. Microsoft ha anche portato la ricerca degli emoji sulla tastiera touch, così come quella delle GIF animate.

Inoltre, in Windows 10 Insider Preview Build 20206 un nuovo punto di accesso alla digitazione vocale è stato aggiunto a sinistra della barra spaziatrice, nelle lingue supportate.

Ci sono novità anche per quel che riguarda la digitazione vocale. Novità di non poco conto, tanto da portare Microsoft a ridenominare la funzionalità da Windows dictation in Windows voice typing, che è la versione nuova e migliorata.

Windows voice typing consente di rilassare un po’ le mani e semplicemente dire a voce quello che desideriamo scrivere. Questa funzionalità rinnovata per la digitazione vocale presenta un nuovo design più moderno e ottimizzato per l’uso con tastiere touch; inoltre, la punteggiatura automatica rende l’input del testo ancora più semplice e veloce. Anche il back-end, sottolinea Microsoft, è stato aggiornato per un’esperienza di digitazione vocale ancora più affidabile su Windows 10.

La funzionalità di Voice typing è disponibile in poco più di una decina di lingue, tra cui l’italiano.

Tra le altre novità, il picker di emoji è stato potenziato e ora supporta anche le GIF animate. Una funzionalità che verrà inizialmente rilasciata solo a un sotto-insieme degli Insider nel Dev Channel riguarda la possibilità di spostare il cursore con dei gesti sulla barra spaziatrice.

Windows 10 Insider Preview Build 20206 introduce poi altre modifiche, miglioramenti, novità per gli sviluppatori e bug fix.