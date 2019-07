Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 18936 (20H1) per i Windows Insider nel circuito Fast Ring.

Oltre alla consueta raffica di modifiche generali, miglioramenti, correzioni e bug fix, ci sono tre novità nell’ultimo aggiornamento.

La prima riguarda l’app Your Phone, che estende la disponibilità dello schermo del telefono a un numero maggiore di dispositivi Surface. Microsoft ha dunque ampliato la compatibilità della funzione phone screen a più modelli di Pc; con l'ultimo aggiornamento dei driver nei Ring dei Windows Insider (Marvell 15.68.17013.110), i seguenti dispositivi Surface saranno in grado di visualizzare una preview dello schermo del telefono: Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Book, e Surface Book 2.

La seconda novità è la creazione rapida di eventi dalla taskbar. Gli sviluppatori Microsoft hanno lavorato per semplificare l’operazione di creazione di nuovi eventi e promemoria: a partire dal nuovo aggiornamento, gli Insider iscritti nel Fast Ring avranno la possibilità di provare questa nuova opzione.

Quando si fa clic sulla data nella taskbar, basta scegliere la data desiderata e iniziare a digitare: verranno visualizzate, a portata di mano, le opzioni per impostare anche un orario e un luogo.

La terza novità riguarda la possibilità di impostare account Microsoft senza password sul proprio dispositivo. L’obiettivo di Microsoft è, in questo caso, fornire una maggiore sicurezza e un'esperienza di accesso più semplice al Pc.

L’utente può dunque ora abilitare l'accesso senza password per gli account Microsoft sul dispositivo Windows 10 nella schermata Impostazioni > Account > Opzioni di accesso. Nella nuova versione è possibile impostare su On l’opzione Make your device passwordless; chiaramente, sempre per i Windows Insider che utilizzeranno la Preview Build 18936 dal Fast Ring.

Abilitando l'accesso passwordless, spiega l’azienda, tutti gli account Microsoft sul proprio dispositivo Windows 10 passeranno a una modalità di autenticazione più moderna, mediante Windows Hello Face, Fingerprint o PIN.

Questa funzione, avvisa Microsoft, è attualmente in fase di roll-out per una porzione ristretta di Insider e la distribuzione sarà graduale, quindi non tutti gli utenti saranno in grado di visualizzare subito tale opzione nelle Impostazioni.

Maggiori informazioni sul programma Windows Insider sono disponibili sul sito Microsoft, a questo link.