Windows 10, un feed di notizie nella barra delle applicazioni

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 21286 (RS_PRERELEASE) per tutti i Windows Insider iscritti al canale Dev del programma per provare in anteprima le novità del sistema operativo di Redmond.

Nella build 21286 di Windows 10 Microsoft ha introdotto un feed di notizie e contenuti d’interesse nella barra delle applicazioni, una funzione con cui l’utente ottiene un rapido accesso a un flusso integrato di contenuti dinamici che si aggiornano durante la giornata.

L’utente può personalizzare il proprio feed con contenuti rilevanti per i propri interessi e, invece di passare da un’applicazione all’altra o dal PC al telefono per essere sempre aggiornato sulle novità e gli argomenti che lo interessano, ora gli è possibile dare un’occhiata veloce al feed di news direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 10, in qualsiasi momento.

Questa funzione è attualmente disponibile solo per i Windows Insider negli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia e India, e richiede il nuovo browser Microsoft Edge basato su Chromium.

Non è questa l’unica novità della nuova build di anteprima. Ora è anche possibile creare e gestire gli spazi di archiviazione direttamente dall’applicazione Impostazioni. Ciò include la creazione di pool di storage e spazi di archiviazione, l’aggiunta e la rimozione di dischi e l’ottimizzazione dei pool, in un’esperienza moderna e integrata con le altre funzioni di storage.

Rimanendo in tema archiviazione, Microsoft è al lavoro da un po’ di tempo ad un potenziamento della famiglia di utility del file system con DiskUsage, che permette agli utenti di visualizzare e interrogare il sistema sull’utilizzo dello spazio su disco tramite la riga di comando.

Con DiskUsage è ora possibile tenere traccia dei file e delle directory che stanno consumando una quantità eccessiva di spazio sul disco. Lo strumento scansiona la directory specificata in modo ricorsivo, o l’intero drive, e ricava informazioni dettagliate sull’utilizzo di ogni sottocartella; supporta inoltre estese opzioni di filtro e di personalizzazione dell’output.

Novità anche per il Windows Subsystem for Linux, con l’aggiunta di un’opzione che permette di eseguire qualsiasi comando Linux specificato all’avvio di una distribuzione WSL.

Questo aggiornamento include anche miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e l’introduzione di due modalità di recovery semplificate per Windows File Recovery. Così come altre novità, correzioni di errori e miglioramenti.