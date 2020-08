Windows 10 20H2, la nuova versione in testing per utenti commerciali

Microsoft ha reso disponibile per clienti commerciali Windows 10 versione 20H2, al fine di permettere l’esplorazione e la convalida delle funzionalità prima che la nuova versione venga rilasciata pubblicamente.

Come annunciato in precedenza, la versione 20H2 verrà inviata ai dispositivi che eseguono attualmente Windows 10, versione 2004 utilizzando un enablement package.

Questa è la stessa tecnologia che Microsoft ha usato per aggiornare i dispositivi da Windows 10 versione 1903 alla versione 1909.

È possibile accedere a Windows 10 20H2 tramite tutte le opzioni standard, tra cui Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) e Azure Marketplace, oppure è possibile scaricare un file ISO.

Se l’utente sta ottenendo gli aggiornamenti direttamente da Windows Update o ha dispositivi registrati nel canale Beta (in precedenza Slow ring) o nel canale di anteprima della versione a scopo di convalida, non è necessario eseguire alcuna azione.

Windows 10 versione 20H2 verrà distribuito automaticamente a tutti i dispositivi commerciali nei canali Beta e Release Preview

Microsoft considera un dispositivo commerciale qualora non abbia installata l’edizione Home di Windows 10, o se viene gestito da un amministratore IT (tramite Microsoft Endpoint Manager o uno strumento MDM di terze parti) o ancora se il dispositivo dispone di unProduct Key per contratti multilicenza, di un CommercialID o di un dominio.

Come con Windows 10 1903 e 1909, le versioni 2004 e 20H2 condividono un core system comune con un set identico di file di sistema.

Anche con la versione 20H2 di Windows 10 Microsoft continua quindi con la propria strategia di sviluppo graduale, e non era certo lecito aspettarsi nulla di differente per questa release. Le funzioni aggiuntive previste, già inserite nell’aggiornamento 2004, verranno sbloccate con l’installazione della release 20H2: per questo il download e l’applicazione della nuova versione saranno particolarmente rapidi.