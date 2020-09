Willo, la piattaforma per i colloqui video semplice e collaborativa

Willo Technologies è una startup scozzese che ha messo a punto un sistema per la conduzione di colloqui video semplice e flessibile.

Progettato per il recruitment, lo strumento Willo può essere utile anche per attività di engagement dei dipendenti; non si limita però al solo impiego da parte dei dipartimenti delle risorse umane. Può servire alle aziende come strumento per comunicazioni video ad esempio per raccogliere il feedback dai propri clienti, per attività di formazione (e, in questo contesto, può essere utile anche per studenti, scuole e università) e in diversi altri ambiti.

Come funziona dunque Willo?

Nel caso ad esempio di utilizzo per la selezione del personale, si crea in modo semplice e veloce una landing page per il colloquio di lavoro, dopodiché si condivide il link con il mezzo che si preferisce (via email, messaggistica e così via). Le persone che desiderano proporre la propria candidatura possono a quel punto registrare in video le proprie risposte alle domande poste dall’azienda, e possono farlo da qualsiasi luogo, anche (e soprattutto, a maggior ragione in questo periodo) da casa.

Infine, l’azienda può visionare e selezionare le risposte ricevute in video.

Questo processo on-demand consente alle organizzazioni, evidenzia Willo, di risparmiare il tempo che sarebbe necessario per pianificare le telefonate o le video chiamate. Inoltre, un processo interamente digitale può essere in grado di attirare un maggior numero di risposte, dato che può essere completato anche del tutto in remoto.

Le interviste video rimangono nella dashboard di Willo e possono essere condivise all’interno di un team, ad esempio HR. È inoltre possibile utilizzarlo su qualsiasi device.

Willo offre anche la possibilità di scegliere tra centinaia di domande precompilate da professionisti di vari settori, oppure naturalmente l’azienda può scrivere le proprie. Il setup del servizio è semplice ed è possibile brandizzarlo con il proprio marchio.

La startup sta anche provando in beta una funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i video in base a parole chiave e tratti comportamentali, in modo da automatizzare anche questo processo.

Maggiori informazioni su Willo sono disponibili sul sito dell’azienda.