Uno degli ambiti in cui si intravedono con maggiore chiarezza le importanti potenzialità delle nuove generazioni di connettività wireless e mobile ad alte prestazioni, WiFi 6 e 5G, è senz’altro quello dell’Internet of Things industriale, che ci traghetterà nell’era dell’Industry 4.0.

Proprio in quest’area arriva ora l’annuncio di un test portato a termine con risultati positivi e incoraggianti. Infatti, la Wireless Broadband Alliance (WBA), l'associazione che promuove l’interoperabilità dei servizi WiFi, ha confermato il completamento con successo della fase 1 di prova dell'infrastruttura e dei servizi WiFi 6 presso lo stabilimento Mettis Aerospace nel Regno Unito.

Questa prova “sul campo”, ha evidenziato la WBA, è stata la prima nel suo genere al mondo e rappresenta uno step importante del programma di test e sviluppo WiFi 6 dell’associazione.

Mettis Aerospace è un’azienda del settore aerospaziale che progetta e produce componenti di precisione e che fornisce società quali Airbus, Boeing e Rolls-Royce. I test hanno riguardato applicazioni di streaming video 4K, trasferimenti di file su larga scala, messaggistica e comunicazioni voce e video. Ma anche, e soprattutto, un primo stadio di test su sensoristica IoT e realtà mista.

Ma perché il test ha assunto un tale rilievo? La ragione è nell’ambiente operativo molto complesso dello stabilimento Mettis Aerospace. Tanto che i precedenti test di implementazione WiFi non hanno funzionato in questo difficile ambiente industriale.

Stavolta, invece, nel periodo di test sono state raggiunte velocità di 700 Mbps utilizzando i canali a 80 MHz e le applicazioni a bassa latenza, come le videochiamate e lo streaming video, hanno ottenuto risultati inferiori a 6 ms.

Questi risultati, sostiene la WBA, hanno dimostrato che l'infrastruttura WiFi 6 può funzionare bene anche in presenza delle interferenze e del rumore nell’impegnativo ambiente di una fabbrica complessa.

L’infrastruttura WiFi 6 può essere proficuamente sfruttata per fornire servizi di alta qualità, per monitorare e massimizzare le prestazioni dei macchinari, per minimizzare i tempi di fermo e migliorare le comunicazioni in fabbrica.

La prova è stata condotta presso lo stabilimento Mettis nelle West Midlands in collaborazione con diverse società che fanno parte della WBA, tra cui Broadcom, Cisco, iBwave e Intel, nonché Concurrent Engineering e Keysight.

Utilizzando dispositivi quali smartphone, tablet, laptop e webcam, dotati di chipset WiFi 6 Broadcom BCM4375 e Intel AX200, la fase 1 della prova includeva diversi test, tra cui i seguenti.

Streaming 4K da una webcam montata su macchinari all'interno della fabbrica.

Streaming YouTube 4K da un laptop con chip Intel AX200.

Upload di file video di grandi dimensioni tramite WiFi.

Roaming , latenza e connettività persistente durante videochiamate WiFi tramite smartphone dotati del chip BCM4375 di Broadcom.

Test di realtà aumentata di macchinari che utilizzano device con chipset WiFi 6.

La fase 2 di questa sperimentazione sarà incentrata su ulteriori test delle applicazioni di realtà mista e di monitoraggio con sensori IoT degli asset.