Wi-Fi 7, Cambium Networks svela il nuovo access point X7-35X

Cambium Networks annuncia la prossima evoluzione del Wi-Fi con il lancio di un nuovo access point Wi-Fi 7. L’X7-35X è una soluzione tri-radio, tri-banda 2+2+2, alimentata dalla piattaforma di Qualcomm Technologies, che offre la più recente tecnologia Wi-Fi per fornire esperienze utente di qualità a un valore elevato, come parte della soluzione complessiva ONE Network di Cambium per le aziende.

Chris DePuy, analista tecnologico e co-fondatore del 650 Group, ha commentato: “Il Wi-Fi 7 sta ridefinendo gli standard di comunicazione wireless. Grazie a velocità senza precedenti, bassa latenza e maggiore efficienza, il Wi-Fi 7 è pronto a rivoluzionare i settori industriali, aprendo un nuovo mondo di possibilità per la connettività senza soluzione di continuità e le applicazioni avanzate“.

“Le aziende devono tenere il passo con l’adozione di nuovi dispositivi e nuovi casi d’uso Wi-Fi senza spendere troppo“, ha dichiarato Morgan Kurk, Presidente e CEO. “Con questa nuova soluzione, Cambium Networks offre un rapporto prezzo-prestazioni Wi-Fi 7 molto interessante. Le aziende hanno ora accesso alle funzionalità avanzate del Wi-Fi 7 a un prezzo accessibile e con la piena compatibilità con i dispositivi attuali“.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione di lunga data con Cambium Networks come fornitore scelto della piattaforma Wi-Fi 7 per l’access point X7-35X“, ha dichiarato Ganesh Swaminathan, Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies, Inc. “Con la piattaforma Qualcomm Wi-Fi 7 Networking, ci impegniamo a ridefinire le prestazioni del networking aziendale, consentendo una connettività senza interruzioni e applicazioni avanzate che danno forma al futuro della connettività wireless“.

Le caratteristiche salienti dell’X7-35X includono: