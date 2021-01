WhatsApp aggiorna la privacy e prepara il terreno a Business

WhatsApp ha comunicato, con un messaggio comparso a tutti gli utenti dell’app di instant messaging, un aggiornamento dei termini di servizio e l’informativa sulla privacy, in vigore dal prossimo 8 febbraio, che riguarda in particolare WhatsApp Business, il servizio di chat pensato per le imprese.

Come noto, in Europa esiste una normativa ben precisa sulla gestione dei dati personali, il Gdpr. Per questo, la società si è affrettata a chiarire che non ci sarà nessuna variazione nel passaggio di dati fra WhatsApp e Facebook e nella tutela della privacy.

Nessuna modifica alla modalità di condivisione dei dati WhatsApp con Facebook nella Regione europea (dove è in vigore il Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, ndr). La precisazione arriva dalla società dopo la diffusione dell’avviso agli utenti sull’aggiornamento dei termini di servizio e l’informativa sulla privacy, in vigore dal prossimo 8 febbraio, che riguarda in particolare WhatsApp Business, il servizio di chat per le imprese.

In particolare, la società ha chiarito che non ci sono modifiche alle modalità di condivisione dei dati di WhatsApp nella Regione europea, incluso il Regno Unito, derivanti dall’aggiornamento dei Termini di servizio e dall’Informativa sulla privacy. Whatsapp, infatti, non condivide i dati degli utenti dell’area europea con Facebook allo scopo di consentire a Facebook di utilizzare tali dati per migliorare i propri prodotti o le proprie pubblicità.

Nella sostanza, i cambiamenti apportati ai termini di servizio rendono più esplicite le modalità del trattamento dei dati e, in riferimento alle società che sfruttano le potenzialità di WhatsApp Business, come possono utilizzare i servizi disponibili su Facebook per gestire le chat.

Nelle FAQ messe a disposizione, si legge chiaramente «Oggi, Facebook non usa le informazioni del tuo account WhatsApp per migliorare le tue esperienze con i prodotti di Facebook o per fornirti esperienze pubblicitarie più pertinenti su Facebook. Lavoriamo costantemente a nuovi modi per migliorare la tua esperienza con WhatsApp e con gli altri prodotti delle aziende di Facebook che usi. Continueremo ad aggiornarti sulle nuove esperienze che offriamo e sulle nostre pratiche relative alle informazioni.»